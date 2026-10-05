Ajankohtaista Top 20: Ensi-iltaelokuva Verityn varjo katsojalistan kärkeen

Top 20: Ensi-iltaelokuva Verityn varjo katsojalistan kärkeen

5.10.2026

Viikonlopun top 20 -listalla on neljä ensi-iltaa.

Kuva: Dakota Johnson tähdittää jännityselokuvaa Verityn varjo. Kuvaaja: Alisha Wetherill © 2026 Amazon Content Services LLC. All Rights Reserved.

Michael Showalterin ohjaama jännityselokuva Verityn varjo keräsi viikonloppuna reilut 8700 katsojaa, mikä riitti ykkössijaan. Elokuvan päärooleissa nähdään Anne Hathaway ja Dakota Johnson.

Toiseksi korkein uutuus oli Tom Cruisen tähdittämä Digger neljännellä sijalla. Alejandro G. Iñárritun ohjaaman amerikkalaiselokuvan näki vajaa 6200 katsojaa.

Listan sijoilta 14. ja 16. löytyvät viikonlopun eurooppalaiset uutuuselokuvat, Paolo Sorrentinon La Grazia ja Markus Schleinzerin Rose.

Viikonlopun kotimaiset ensi-illat jäivät top 20 -listan ulkopuolelle. Dokumenttielokuva Sopeutumaton (ohj. Miikka Poutiainen) sai 211 katsojaa 16 salissa, ja ilman elokuvasäätiön tukea valmistunut ja levitetty Punainen peto (ohj. Antti-Jussi Marjamäki, Veera W. Vilo) sai 120 katsojaa 18 salissa.

  Elokuva Ensi-ilta Teattereita Katsojat viikonloppuna Katsojat yhteensä Levittäjä Suomalainen tuotantoyhtiö
1 Verityn varjo 2.10.2026 96 8 746 10 287 SF Studios  
2 Resident Evil 18.9.2026 73 6 427 43 376 SF Studios  
3 Heart of the Beast 25.9.2026 83 6 263 18 448 Finnkino  
4 Digger 2.10.2026 100 6 173 6 173 Warner Bros.  
5 Rakkautta ja virtahepoja 25.9.2026 107 2 702 12 855 Nordisk Film Yellow Film & TV
6 Presidentin kyyditys 4.9.2026 84 2 681 60 373 Nordisk Film TACK Films
7 Kätyrit & Monsterit 1.7.2026 42 2 580 165 936 Finnkino  
8 Pikkuli ja Tähtipeura ennakot 29 2 506 2 506 Finnkino Aittoflow
9 Coyote vs ACME 18.9.2026 63 2 466 12 518 SF Studios  
10 The Odyssey 17.7.2026 37 2 315 361 174 Finnkino  
11 Ryhmä Hau: Dinoelokuva 7.8.2026 46 2 151 72 588 Finnkino  
12 Spider Man: Brand New Day 29.7.2026 37 2 040 266 809 SF Studios  
13 Hetki ennen valoa 11.9.2026 91 1 243 35 678 B-Plan Distribution Making Movies
14 La Grazia 2.10.2026 34 1 217 1 242 Cinema Mondo  
15 Practical Magic 2: Lumotut sisaret 11.9.2026 76 1 065 15 124 Warner Bros.  
16 Rose 2.10.2026 31 653 946 Future Film  
17 Avengers: Endgame Encore 25.9.2026 30 568 9 689 Disney  
18 Myrskyn ikkuna 18.9.2026 39 546 6 911 Cinemanse  
19 The Invite 14.8.2026 12 504 30 007 SF Studios  
20 The Secret Reading Club of Kabul 25.9.2026 17 351 1 315 Elke Yellow Film & TV

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