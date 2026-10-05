Top 20: Ensi-iltaelokuva Verityn varjo katsojalistan kärkeen

Viikonlopun top 20 -listalla on neljä ensi-iltaa.

Kuva: Dakota Johnson tähdittää jännityselokuvaa Verityn varjo. Kuvaaja: Alisha Wetherill © 2026 Amazon Content Services LLC. All Rights Reserved.

Michael Showalterin ohjaama jännityselokuva Verityn varjo keräsi viikonloppuna reilut 8700 katsojaa, mikä riitti ykkössijaan. Elokuvan päärooleissa nähdään Anne Hathaway ja Dakota Johnson.

Toiseksi korkein uutuus oli Tom Cruisen tähdittämä Digger neljännellä sijalla. Alejandro G. Iñárritun ohjaaman amerikkalaiselokuvan näki vajaa 6200 katsojaa.

Listan sijoilta 14. ja 16. löytyvät viikonlopun eurooppalaiset uutuuselokuvat, Paolo Sorrentinon La Grazia ja Markus Schleinzerin Rose.

Viikonlopun kotimaiset ensi-illat jäivät top 20 -listan ulkopuolelle. Dokumenttielokuva Sopeutumaton (ohj. Miikka Poutiainen) sai 211 katsojaa 16 salissa, ja ilman elokuvasäätiön tukea valmistunut ja levitetty Punainen peto (ohj. Antti-Jussi Marjamäki, Veera W. Vilo) sai 120 katsojaa 18 salissa.