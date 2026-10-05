Top 20: Ensi-iltaelokuva Verityn varjo katsojalistan kärkeen
Viikonlopun top 20 -listalla on neljä ensi-iltaa.
Kuva: Dakota Johnson tähdittää jännityselokuvaa Verityn varjo. Kuvaaja: Alisha Wetherill © 2026 Amazon Content Services LLC. All Rights Reserved.
Michael Showalterin ohjaama jännityselokuva Verityn varjo keräsi viikonloppuna reilut 8700 katsojaa, mikä riitti ykkössijaan. Elokuvan päärooleissa nähdään Anne Hathaway ja Dakota Johnson.
Toiseksi korkein uutuus oli Tom Cruisen tähdittämä Digger neljännellä sijalla. Alejandro G. Iñárritun ohjaaman amerikkalaiselokuvan näki vajaa 6200 katsojaa.
Listan sijoilta 14. ja 16. löytyvät viikonlopun eurooppalaiset uutuuselokuvat, Paolo Sorrentinon La Grazia ja Markus Schleinzerin Rose.
Viikonlopun kotimaiset ensi-illat jäivät top 20 -listan ulkopuolelle. Dokumenttielokuva Sopeutumaton (ohj. Miikka Poutiainen) sai 211 katsojaa 16 salissa, ja ilman elokuvasäätiön tukea valmistunut ja levitetty Punainen peto (ohj. Antti-Jussi Marjamäki, Veera W. Vilo) sai 120 katsojaa 18 salissa.
|Elokuva
|Ensi-ilta
|Teattereita
|Katsojat viikonloppuna
|Katsojat yhteensä
|Levittäjä
|Suomalainen tuotantoyhtiö
|1
|Verityn varjo
|2.10.2026
|96
|8 746
|10 287
|SF Studios
|2
|Resident Evil
|18.9.2026
|73
|6 427
|43 376
|SF Studios
|3
|Heart of the Beast
|25.9.2026
|83
|6 263
|18 448
|Finnkino
|4
|Digger
|2.10.2026
|100
|6 173
|6 173
|Warner Bros.
|5
|Rakkautta ja virtahepoja
|25.9.2026
|107
|2 702
|12 855
|Nordisk Film
|Yellow Film & TV
|6
|Presidentin kyyditys
|4.9.2026
|84
|2 681
|60 373
|Nordisk Film
|TACK Films
|7
|Kätyrit & Monsterit
|1.7.2026
|42
|2 580
|165 936
|Finnkino
|8
|Pikkuli ja Tähtipeura
|ennakot
|29
|2 506
|2 506
|Finnkino
|Aittoflow
|9
|Coyote vs ACME
|18.9.2026
|63
|2 466
|12 518
|SF Studios
|10
|The Odyssey
|17.7.2026
|37
|2 315
|361 174
|Finnkino
|11
|Ryhmä Hau: Dinoelokuva
|7.8.2026
|46
|2 151
|72 588
|Finnkino
|12
|Spider Man: Brand New Day
|29.7.2026
|37
|2 040
|266 809
|SF Studios
|13
|Hetki ennen valoa
|11.9.2026
|91
|1 243
|35 678
|B-Plan Distribution
|Making Movies
|14
|La Grazia
|2.10.2026
|34
|1 217
|1 242
|Cinema Mondo
|15
|Practical Magic 2: Lumotut sisaret
|11.9.2026
|76
|1 065
|15 124
|Warner Bros.
|16
|Rose
|2.10.2026
|31
|653
|946
|Future Film
|17
|Avengers: Endgame Encore
|25.9.2026
|30
|568
|9 689
|Disney
|18
|Myrskyn ikkuna
|18.9.2026
|39
|546
|6 911
|Cinemanse
|19
|The Invite
|14.8.2026
|12
|504
|30 007
|SF Studios
|20
|The Secret Reading Club of Kabul
|25.9.2026
|17
|351
|1 315
|Elke
|Yellow Film & TV