Kolmossijalla avannut You Can See Everything teki avaustuloksen, johon ei ole yltänyt mikään dokumenttielokuva yli kymmeneen vuoteen.

Kuva: Courtsey of Lionsgate (Nälkäpeli: Elonkorjuun sarastus)

Francis Lawrencen ohjaama Nälkäpeli: Elonkorjuun sarastus keräsi viikonloppuna 29 508 katsojaa ja avasi ylivoimaisesti listakärjessä. Jo viime keskiviikkona ensi-iltansa saanut elokuvasaagan kuudes osa on kerännyt tähän mennessä jo 41 287 katsojaa. Aiemmat Nälkäpeli-elokuvat ovat keränneet yhteensä liki 910 000 katsojaa ja niistä katsotuin on vuoden 2013 Nälkäpeli – vihan liekit 233 000 katsojalla. Ohjaaja Lawrencelle uusi elokuva on kymmenes Suomessa levitykseen tuotu pitkä fiktio. Hän on ohjannut kaikki aiemmat Nälkäpeli-elokuvat sarjan ensimmäistä osaa lukuun ottamatta.

Syksyn ehkä eniten mediahuomiota kerännyt elokuva Nathan Fielderin ja Lance Oppenheimin ohjaama kolmituntinen dokumenttielokuva You Can See Everything keräsi 12 731 (torstain lukujen kanssa 15 533) ja avasi kolmantena. Kyseessä on dokumenttielokuvan paras viikonlopputulos yli kymmeneen vuoteen. Itse asiassa vain Sel8nne (2013) ja Järven tarina (2016) ovat avanneet paremmin viimeisen neljänkymmenen vuoden aikana. Elokuva oli erityisen suosittu Helsingissä ja muissa suurimmissa kaupungeissa. Helsingissä se keräsi yli 6800 katsojaa eli nelinkertaisesti Lapin sodan viikonlopun katsojaluvun ja jäi vain 300 katsojaa Nälkäpelin lukemasta.

Viikonlopun kotimainen ensi-ilta oli Ilja Rautsin ohjaama verinen joulukomedia Punaista lunta. Se keräsi 2025 katsojaa ja avasi kahdeksantena. Kyseessä on Rautsin pitkä debyyttiohjaus. Rautsi on myös käsikirjoittanut ohjaamansa elokuvan. Elokuva onkin reiluun neljään vuoteen jo Rautsin kuudes elokuvateatterilevitykseen tuotu pitkä fiktio, jossa hän on vähintään yksi elokuvan käsikirjoittajista.

Ensi-illassa oli myös tämän vuoden Cannesin pääkilpasarjan parhaan ohjauksen palkinnon voittanut ja syksyn Rakkautta & Anarkiaa -festivaalin avajaiselokuvana nähty Javier Ambrossin ja Javier Calvon ohjaama La bola negra. Espanjassa valtavaksi hitiksi noussut elokuva keräsi Suomen ensi-iltaviikonloppunaan 1820 katsojaa avasi sijalla yhdeksän.

James Grayn ohjaama Paper Tiger keräsi 1 286 katsojaa ja avasi sijalla 12. Elokuva on pitkän linjan ohjaajan vasta neljäs Suomessa levitykseen tuotu elokuva. Ohjaajan elokuvista katsotuin on vuoden 2019 Ad Astra 47 001 katsojalla. Sen lisäksi Suomen elokuvateatterilevityksessä on nähty aiemmin vain elokuvat We Own the Night (2007) ja Pikku Odessa (1994).

Ensi-illassa oli myös Ben Gregorin ohjaama The Magic Faraway Tree, joka keräsi kahdeksassa teatterissa 187 katsojaa sekä viikonlopun kestoltaan pisin ensi-ilta, Alexandre Koberidzen ohjaama yli kolmituntinen georgialaiselokuva Dry Leaf. Vanhalla Sony Ericsson -puhelimella kuvattu kokeellinen tie-elokuva keräsi neljässä teatterissa 20 katsojaa.

Top 20 listan ehkä yllättävin elokuva on Hamid Al-Sammarraeen ohjaama dokumenttielokuva Mikkelin aikamatka. Mikkelin historian kivikaudelta nykypäivään käsittävä elokuva keräsi kahdessa teatterissa 336 katsojaa ja oli viikonlopun 20. katsotuin.