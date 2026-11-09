Ajankohtaista Top 20: Jo yli 240 000 katsojaa kerännyt Lapin sota jatkaa ylivoimaisena ykkösenä

Top 20: Jo yli 240 000 katsojaa kerännyt Lapin sota jatkaa ylivoimaisena ykkösenä

9.11.2026

Viikon kotimainen ensi-ilta Yön lapsi avasi sijalla 10.

Kuva: Juuli Aschan Sveins / Backmann & Hoderoff

Aku Louhimiehen ohjaama Lapin sota keräsi kolmantena viikonloppunaan lähes 38 000 katsojaa, kokonaiskatsojaluvun ollessa jo 240 500. Tällä hetkellä vuosilistan kolmossijalla olevalla elokuvalla on hyvät mahdollisuudet nousta vuoden katsotuimmaksi. Vielä toistaiseksi vuoden kärkikaksikkona jatkavat The Odyssey ja Spider-Man: Brand New Day olivat keränneet vastaavassa ajassa: 201 497 ja 187 078, jälkimmäisessä tapauksessa sisältäen vieläpä ensi-iltaviikon keskiviikon ja torstain luvut.  

Viikonlopun korkeimmalle yltänyt ensi-ilta Martin McDonaghin Wild Horse Nine keräsi 5 500 katsojaa ja avasi toisena. Elokuva on ohjaajan viides Suomen elokuvateatterilevitykseen päässyt teos. Viikonlopun katsojaluvut mukaan laskien ohjaajan elokuvat ovat keränneet reilut 100 000. Elokuvista katsotuin on yli puolet kokonaiskatsojamäärästä kerännyt Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (2017, Suomen ensi-ilta 2018) 51 382 katsojalla.

Nitesh Tiwarin ohjaama intialaiselokuva Ramayana: Rise Of A Legend keräsi 1 489 katsojaa ja oli kahdeksas.

Yön lapsi, kuva: Pietari Peltola / Komeetta Filmi

Yön lapsi, kuva: Pietari Peltola / Komeetta

Viikonlopun kotimainen ensi-ilta oli Hanna Bergholmin ohjaama Yön lapsi. Seidi Haarlan ja Rupert Grintin tähdittämän kauhuelokuvan maailmanensi-ilta oli Berliinin elokuvajuhlien pääkilpasarjassa helmikuussa. Yön lapsi keräsi 1324 katsojaa ja oli 12.

Elokuva on Bergholmin toinen pitkä fiktio – ensimmäinen pitkä elokuva Pahanhautoja keräsi Suomessa 14 933 katsojaa. Kansainvälisessä levityksessä Pahanhautoja keräsi yli 140 000 katsojaa ja lisäksi sitä esitettiin laajasti festivaaleilla.

Musiikkidokumenttielokuva George Michael: The Faith Tour keräsi 1052 katsojaa ja oli 14. katsotuin. Vuoden 1988 kiertueeseen keskittyvän dokumentin ovat ohjanneet David Austin ja Andrew Morahan.

Ensi-illassa oli toinenkin musiikkidokumentti Philippe Béziatin ohjaama Me olemme Pariisin orkesteri. 633 katsojaa saaneessa dokumentissa nähdään mm. orkesterin suomalainen ylikapellimestari Klaus Mäkelä.

Krzysztof Kieslowskin Lyhyt elokuva rakkaudesta (1988, Suomen ensi-ilta 1989) tuotiin uusintaensi-iltaan. Elokuva keräsi 71 katsojaa neljässä teatterissa.

  Elokuva Ensi-ilta Teattereita Katsojia viikonloppuna Katsojat yhteensä Levittäjä Suomalainen tuotantoyhtiö
1 Lapin sota 23.10.2026 147 37 585 240 613 Nordisk Film Backmann & Hoderoff
2 Wild Horse Nine 6.11.2026 65 5 522 5 887 Disney  
3 Late Lammas -elokuva: Hämäräpuuhissa 30.10.2026 108 4 229 15 701 Cinemanse  
4 Järki ja tunteet 30.10.2026 104 3 110 12 904 Finnkino  
5 Wildwood – Sysimetsä 30.10.2026 47 2 962 9 225 SF Studios  
6 Godzilla Minus Zero 6.11.2026 17 2 428 2 428 POM  
7 Kerro kaikille 9.10.2026 85 2 323 68 393 SF Studios Helsinki-filmi
8 Pikkuli ja Tähtipeura 23.10.2026 66 1 882 12 904 Finnkino AittoFlow
9 Ramayana: Rise of a Legend 6.11.2026 13 1 489 1 489 SF Studios  
10 Pirjo i Sverige 9.10.2026 50 1 405 42 114 Nelonen Media ICS Nordic
11 Clayface 23.10.2026 58 1 371 11 913 Warner Bros.  
12 Yön lapsi 6.11.2026 91 1 324 1 967 SF Studios Komeetta
13 Heart of the Beast 25.9.2026 31 1 110 43 384 Finnkino  
14 George Michael: The Faith Tour 6.11.2026 48 1 052 1 052 Finnkino  
15 Resident Evil 18.9.2026 25 1 010 66 590 SF Studios  
16 Verityn varjo 2.10.2026 27 883 40 007 SF Studios  
17 Pikku kummitus Lapanen keppostelee 16.10.2026 49 743 11 596 SF Studios  
18 Me olemme Pariisin orkesteri 6.11.2026 22 633 633 Cinema Mondo  
19 Berliinin sankari 30.10.2026 17 582 2 490 Future Film  
20 Matka Piemonteen 16.10.2026 30 470 12 635 SF Studios  

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