Top 20: Jo yli 240 000 katsojaa kerännyt Lapin sota jatkaa ylivoimaisena ykkösenä

Viikon kotimainen ensi-ilta Yön lapsi avasi sijalla 10.

Kuva: Juuli Aschan Sveins / Backmann & Hoderoff

Aku Louhimiehen ohjaama Lapin sota keräsi kolmantena viikonloppunaan lähes 38 000 katsojaa, kokonaiskatsojaluvun ollessa jo 240 500. Tällä hetkellä vuosilistan kolmossijalla olevalla elokuvalla on hyvät mahdollisuudet nousta vuoden katsotuimmaksi. Vielä toistaiseksi vuoden kärkikaksikkona jatkavat The Odyssey ja Spider-Man: Brand New Day olivat keränneet vastaavassa ajassa: 201 497 ja 187 078, jälkimmäisessä tapauksessa sisältäen vieläpä ensi-iltaviikon keskiviikon ja torstain luvut.

Viikonlopun korkeimmalle yltänyt ensi-ilta Martin McDonaghin Wild Horse Nine keräsi 5 500 katsojaa ja avasi toisena. Elokuva on ohjaajan viides Suomen elokuvateatterilevitykseen päässyt teos. Viikonlopun katsojaluvut mukaan laskien ohjaajan elokuvat ovat keränneet reilut 100 000. Elokuvista katsotuin on yli puolet kokonaiskatsojamäärästä kerännyt Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (2017, Suomen ensi-ilta 2018) 51 382 katsojalla.

Nitesh Tiwarin ohjaama intialaiselokuva Ramayana: Rise Of A Legend keräsi 1 489 katsojaa ja oli kahdeksas.

Viikonlopun kotimainen ensi-ilta oli Hanna Bergholmin ohjaama Yön lapsi. Seidi Haarlan ja Rupert Grintin tähdittämän kauhuelokuvan maailmanensi-ilta oli Berliinin elokuvajuhlien pääkilpasarjassa helmikuussa. Yön lapsi keräsi 1324 katsojaa ja oli 12.

Elokuva on Bergholmin toinen pitkä fiktio – ensimmäinen pitkä elokuva Pahanhautoja keräsi Suomessa 14 933 katsojaa. Kansainvälisessä levityksessä Pahanhautoja keräsi yli 140 000 katsojaa ja lisäksi sitä esitettiin laajasti festivaaleilla.

Musiikkidokumenttielokuva George Michael: The Faith Tour keräsi 1052 katsojaa ja oli 14. katsotuin. Vuoden 1988 kiertueeseen keskittyvän dokumentin ovat ohjanneet David Austin ja Andrew Morahan.

Ensi-illassa oli toinenkin musiikkidokumentti Philippe Béziatin ohjaama Me olemme Pariisin orkesteri. 633 katsojaa saaneessa dokumentissa nähdään mm. orkesterin suomalainen ylikapellimestari Klaus Mäkelä.

Krzysztof Kieslowskin Lyhyt elokuva rakkaudesta (1988, Suomen ensi-ilta 1989) tuotiin uusintaensi-iltaan. Elokuva keräsi 71 katsojaa neljässä teatterissa.