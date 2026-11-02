Lokakuun katsotuimmat elokuvat 2026

Kuukauden kolme katsotuinta olivat kotimaisia – ylivoimaisena ykkösenä Lapin sota.

Kuva: Jonas Lundqvist / Backmann & Hoderoff.

Lapin sota ylsi lokakuun ylivoimaisesti katsotuimmaksi elokuvaksi, vaikka tuli ensi-iltaan vain reilua viikkoa ennen kuun loppua. Elokuva keräsi lokakuussa yli 155 000 katsojaa. Uusi elokuva dominoi kuun loppua suvereenisti ja keräsi yksittäisinä päivinä 70 % päivän kokonaiskatsojaluvusta eli yli kaksi kertaa sen, mitä kaikki muut elokuvat yhteensä.

Myös kaksi seuraavaa sijaa meni kotimaisille elokuville: Alli Haapasalon Kerro kaikille oli kuukauden toiseksi katsotuin 58 000 ja Lauri Nurksen Pirjo i Sverige kolmas 38 000 katsojalla. Suomalaisia elokuvia oli top 20:ssä muutenkin useita: syyskuun katsotuin elokuva Presidentin kyyditys oli nyt kymmenes, Rakkautta ja virtahepoja 14., Pikkuli ja Tähtipeura 17. ja Hetki ennen valoa 19.

Yhteensä elokuvissa käytiin 624 803, joista kotimaisten osuus oli 302 747 eli lähes puolet. Kuukausivertailussa kokonaiskatsojaluku oli hyvin lähellä edellisten kolmen vuoden keskiarvoa jääden siitä yhden prosentin. Koronaa edeltävästä ajasta (2015–2019) jäätiin kuitenkin 34 %. Silloin lokakuun luku oli keskimäärin lähes 950 000 katsojaa. Kotimaisten elokuvien osalta tulos oli 6 % parempi kuin edellisen kolmen vuoden keskiarvo. Koronaa edeltävästä ajasta jäätiin 15 %.

Lapin sota oli kuukauden ylivoimaisesti katsotuin, mutta päivän katsotuimman elokuvan titteleitä se ehti kerätä vasta yhdeksän. Eniten ykköspäiviä menikin elokuvalle Kerro kaikille, joka oli katsotuin peräti 13 päivänä. Kuukauden katsotuin ulkomainen elokuva Verityn varjo taas piti kärkipaikkaa kuutena päivänä. Yhtenä päivänä katsotuimman elokuvan tittelin keräsivät kärkipaikalla kuun aloittanut Resident Evil, ensi-iltapäivänään Pirjo i Sverige ja ennakkonäytöspäivänään Pikkuli ja Tähtipeura.