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Lokakuun katsotuimmat elokuvat 2026

2.11.2026

Kuukauden kolme katsotuinta olivat kotimaisia – ylivoimaisena ykkösenä Lapin sota.

Kuva: Jonas Lundqvist / Backmann & Hoderoff.

Lapin sota ylsi lokakuun ylivoimaisesti katsotuimmaksi elokuvaksi, vaikka tuli ensi-iltaan vain reilua viikkoa ennen kuun loppua. Elokuva keräsi lokakuussa yli 155 000 katsojaa. Uusi elokuva dominoi kuun loppua suvereenisti ja keräsi yksittäisinä päivinä 70 % päivän kokonaiskatsojaluvusta eli yli kaksi kertaa sen, mitä kaikki muut elokuvat yhteensä.

Myös kaksi seuraavaa sijaa meni kotimaisille elokuville: Alli Haapasalon Kerro kaikille oli kuukauden toiseksi katsotuin 58 000 ja Lauri Nurksen Pirjo i Sverige kolmas 38 000 katsojalla. Suomalaisia elokuvia oli top 20:ssä muutenkin useita: syyskuun katsotuin elokuva Presidentin kyyditys oli nyt kymmenes, Rakkautta ja virtahepoja 14., Pikkuli ja Tähtipeura 17. ja Hetki ennen valoa 19.

Yhteensä elokuvissa käytiin 624 803, joista kotimaisten osuus oli 302 747 eli lähes puolet. Kuukausivertailussa kokonaiskatsojaluku oli hyvin lähellä edellisten kolmen vuoden keskiarvoa jääden siitä yhden prosentin. Koronaa edeltävästä ajasta (2015–2019) jäätiin kuitenkin 34 %. Silloin lokakuun luku oli keskimäärin lähes 950 000 katsojaa. Kotimaisten elokuvien osalta tulos oli 6 % parempi kuin edellisen kolmen vuoden keskiarvo. Koronaa edeltävästä ajasta jäätiin 15 %.

Lapin sota oli kuukauden ylivoimaisesti katsotuin, mutta päivän katsotuimman elokuvan titteleitä se ehti kerätä vasta yhdeksän. Eniten ykköspäiviä menikin elokuvalle Kerro kaikille, joka oli katsotuin peräti 13 päivänä. Kuukauden katsotuin ulkomainen elokuva Verityn varjo taas piti kärkipaikkaa kuutena päivänä. Yhtenä päivänä katsotuimman elokuvan tittelin keräsivät kärkipaikalla kuun aloittanut Resident Evil, ensi-iltapäivänään Pirjo i Sverige ja ennakkonäytöspäivänään Pikkuli ja Tähtipeura.

  Elokuva Katsojat lokakuussa Kokonaiskatsojaluku lokakuun lopussa Ensi-ilta Ohjaaja Tuotantomaa Levittäjä
1 Lapin sota 155 756 155 946 23.10.2026 Aku Louhimies FI / DE NDSK_FI
2 Kerro kaikille 57 781 59 585 9.10.2026 Alli Haapasalo FI SF FI
3 Pirjo i Sverige 38 093 38 408 9.10.2026 Lauri Nurkse FI Finnkino FI
4 Verityn varjo 36 209 37 750 2.10.2026 Michael Showalter US SF FI
5 Heart of the Beast 29 949 40 899 25.9.2026 David Ayer US Finnkino FI
6 Resident Evil 28 652 64 321 18.9.2026 Zach Cregger DE / US / CZ / CA / AU / NZ / FR SF FI
7 Unohdettu saari 21 638 21 638 9.10.2026 Joel Crawford, Januel P. Mercado US / JP Finnkino FI
8 Digger 21 210 21 210 2.10.2026 Alejandro G. Iñárritu GB / MX / US WB FI
9 Other Mommy 15 841 15 841 9.10.2026 Rob Savage US / IE Finnkino FI
10 Presidentin kyyditys 14 847 71 790 4.9.2026 Samuli Valkama FI / NL / CZ / EE NDSK_FI
11 The Odyssey 12 618 371 001 17.7.2026 Christopher Nolan US / GB Finnkino FI
12 Kätyrit & Monsterit 12 242 175 481 1.7.2026 Pierre Coffin US Finnkino FI
13 Spider-Man: Brand New Day 10 868 275 407 29.7.2026 Destin Daniel Cretton US SF FI
14 Rakkautta ja virtahepoja 10 013 19 388 25.9.2026 Dome Karukoski FI NDSK_FI
15 Matka Piemonteen 9 976 9 976 16.10.2026 Alexandra-Therese Keining SE SF FI
16 Pikku kummitus Lapanen keppostelee 9 886 9 886 16.10.2026 Alexander Gustavson SE SF FI
17 Pikkuli ja Tähtipeura 9 422 9 422 23.10.2026 Metsämarja Aittokoski FI Finnkino FI
18 Clayface 8 540 8 540 23.10.2026 James Watkins GB / US WB FI
19 Hetki ennen valoa 7 898 41 669 11.9.2026 Klaus Härö FI / LT B-Plan
20 Tony 7 683 9 053 9.10.2026 Matt Johnson US / CA NDSK_FI

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