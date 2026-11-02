Top 20: Viikonlopun seitsemästä ensi-illasta parhaiten avasi sijalle kaksi yltänyt Late Lammas -elokuva: Hämäräpuuhissa

Lapin sota keräsi toisena viikonloppunaan liki 50 000 katsojaa ja jatkoi ylivoimaisena ykkösenä.

Viikonloppu tarjosi seitsemän ensi-iltaelokuvaa. Niistä yksi oli kotimainen dokumenttielokuva ja kaksi stop motion -tekniikalla tehtyä animaatioelokuvaa. Ensi-illoista kolme ylsi viiden katsotuimman joukkoon.

Steve Coxin ja Matthew Walkerin ohjaama Late Lammas -elokuva: Hämäräpuuhissa keräsi 5 272 katsojaa ja avasi listakakkosena. Kyseessä on kolmas Late Lammas elokuva. Aiemmat elokuvat: Late Lammas – elokuva (2015) ja Late Lammas -elokuva: Farmageddon (2019) keräsivät 84 607 ja 89 165 katsojaa. Alun perin hahmo on tuttu Wallace ja Gromit -lyhytelokuvasta Läheltä piti (1995) ja myöhemmin omasta tv-sarjastaan (2007–2025) . Uusi elokuvan on Aardman studion 11. pitkä animaatiofiktio. Niistä kaikki paitsi kaksi edellistä suoraan suoratoistopalvelulevitykseen mennyttä elokuvaa: Kananlento: Nugettipainajainen (2023) ja Wallace ja Gromit: Kosto kynittävänä (2024) on nähty elokuvateatterilevityksessä Suomessa. Elokuvista katsotuimmat ovat olleet Kananlento (2000) ja Wallace & Gromit – kanin kirous (2005) 166 623 ja 162 081 katsojalla.

Sijalla kolme avasi Georgia Oakleyn ohjaama Jane Austen -filmatisointi Järki ja tunteet. Se keräsi avausviikonloppunaan 5 213 katsojaa. Edellinen elokuvateatterilevitykseen päässyt Järki ja tunteet -elokuva, Ang Leen ohjaama vuoden 1995 elokuva (Suomen ensi-ilta 1996), keräsi yhteensä 195 702 katsojaa.

Viikonloppuna tuli ensi-iltaan toinenkin stop motion -tekniikalla tehty animaatioelokuva: Travis Knightin ohjaama Wildwood – Sysimetsä. Laika-studion valmistama elokuva keräsi 3 963 katsojaa. Laikan kaikki viisi aiempaa pitkää elokuvaa on nähty Suomen elokuvateattereissa ja niistä katsotuimmat ovat Boksitrollit (2014) 24 731 ja Coraline ja toinen todellisuus (2009) 19 093 katsojalla.

Ensi-iltaelokuvista vielä kaksi mahtui top 20 -listalle:

Wolfgang Beckerin viimeiseksi jäänyt elokuva Berliinin sankari avasi 924 katsojalla sijalla 15. Beckeriltä on aiemmin nähty Suomessa vain elokuva Good Bye Lenin! (2003), joka keräsi 41 584 katsojaa.

Viikonlopun kotimainen ensi-ilta oli Liisa Akimofin ohjaama dokumenttielokuva Minä ja Riikka Purra. Se keräsi 719 katsojaa ja oli 16. katsotuin.

Top 20 -listan ulkopuolelle jäivät Adrian Chiarellan ohjaama australialainen kauhuelokuva Leviticus, joka keräsi 277 katsojaa 15 teatterissa sekä romanialaisen art house -kulttiohjaaja Radu Juden kolmituntinen elokuva Dracula, jonka katsojasaalis oli 50 katsojaa seitsemässä teatterissa. Lisäksi konsertti-/musiikkidokumenttielokuvaa Back to the Beginning: Ozzy’s Final Bow esitettiin yhdessä teatterissa, jossa se keräsi 387 katsojaa (elokuvan kokonaiskatsojaluku 610).

Aku Louhimiehen Lapin sota jatkoi ylivoimaisesti katsotuimpana elokuvana. Toisena viikonloppuna se keräsi lähes 50 000 katsojaa kokonaiskatsojamäärän ollessa jo 174 000. Vuosilistalla elokuva on noussut jo kuudenneksi. Kolmossijan ja vuoden katsotuimman kotimaisen elokuvan tittelin Lapin sota tulee nappaamaan tämän viikon aikana.