Ajankohtaista Top 20: Viikonlopun seitsemästä ensi-illasta parhaiten avasi sijalle kaksi yltänyt Late Lammas -elokuva: Hämäräpuuhissa

Top 20: Viikonlopun seitsemästä ensi-illasta parhaiten avasi sijalle kaksi yltänyt Late Lammas -elokuva: Hämäräpuuhissa

2.11.2026

Lapin sota keräsi toisena viikonloppunaan liki 50 000 katsojaa ja jatkoi ylivoimaisena ykkösenä.

Viikonloppu tarjosi seitsemän ensi-iltaelokuvaa. Niistä yksi oli kotimainen dokumenttielokuva ja kaksi stop motion -tekniikalla tehtyä animaatioelokuvaa. Ensi-illoista kolme ylsi viiden katsotuimman joukkoon.

Steve Coxin ja Matthew Walkerin ohjaama Late Lammas -elokuva: Hämäräpuuhissa keräsi 5 272 katsojaa ja avasi listakakkosena. Kyseessä on kolmas Late Lammas elokuva. Aiemmat elokuvat: Late Lammas – elokuva (2015) ja Late Lammas -elokuva: Farmageddon (2019) keräsivät 84 607 ja 89 165 katsojaa. Alun perin hahmo on tuttu Wallace ja Gromit -lyhytelokuvasta Läheltä piti (1995) ja myöhemmin omasta tv-sarjastaan (2007–2025) . Uusi elokuvan on Aardman studion 11. pitkä animaatiofiktio. Niistä kaikki paitsi kaksi edellistä suoraan suoratoistopalvelulevitykseen mennyttä elokuvaa: Kananlento: Nugettipainajainen (2023) ja Wallace ja Gromit: Kosto kynittävänä (2024) on nähty elokuvateatterilevityksessä Suomessa. Elokuvista katsotuimmat ovat olleet Kananlento (2000) ja Wallace & Gromit – kanin kirous (2005) 166 623 ja 162 081 katsojalla.

Sijalla kolme avasi Georgia Oakleyn ohjaama Jane Austen -filmatisointi Järki ja tunteet. Se keräsi avausviikonloppunaan 5 213 katsojaa. Edellinen elokuvateatterilevitykseen päässyt Järki ja tunteet -elokuva, Ang Leen ohjaama vuoden 1995 elokuva (Suomen ensi-ilta 1996), keräsi yhteensä 195 702 katsojaa.

Viikonloppuna tuli ensi-iltaan toinenkin stop motion -tekniikalla tehty animaatioelokuva: Travis Knightin ohjaama Wildwood – Sysimetsä. Laika-studion valmistama elokuva keräsi 3 963 katsojaa. Laikan kaikki viisi aiempaa pitkää elokuvaa on nähty Suomen elokuvateattereissa ja niistä katsotuimmat ovat Boksitrollit (2014) 24 731 ja Coraline ja toinen todellisuus (2009) 19 093 katsojalla.

Ensi-iltaelokuvista vielä kaksi mahtui top 20 -listalle:
Wolfgang Beckerin viimeiseksi jäänyt elokuva Berliinin sankari avasi 924 katsojalla sijalla 15. Beckeriltä on aiemmin nähty Suomessa vain elokuva Good Bye Lenin! (2003), joka keräsi 41 584 katsojaa.

Viikonlopun kotimainen ensi-ilta oli Liisa Akimofin ohjaama dokumenttielokuva Minä ja Riikka Purra. Se keräsi 719 katsojaa ja oli 16. katsotuin.

Top 20 -listan ulkopuolelle jäivät Adrian Chiarellan ohjaama australialainen kauhuelokuva Leviticus, joka keräsi 277 katsojaa 15 teatterissa sekä romanialaisen art house -kulttiohjaaja Radu Juden kolmituntinen elokuva Dracula, jonka katsojasaalis oli 50 katsojaa seitsemässä teatterissa. Lisäksi konsertti-/musiikkidokumenttielokuvaa Back to the Beginning: Ozzy’s Final Bow esitettiin yhdessä teatterissa, jossa se keräsi 387 katsojaa (elokuvan kokonaiskatsojaluku 610).

Aku Louhimiehen Lapin sota jatkoi ylivoimaisesti katsotuimpana elokuvana. Toisena viikonloppuna se keräsi lähes 50 000 katsojaa kokonaiskatsojamäärän ollessa jo 174 000. Vuosilistalla elokuva on noussut jo kuudenneksi. Kolmossijan ja vuoden katsotuimman kotimaisen elokuvan tittelin Lapin sota tulee nappaamaan tämän viikon aikana.

 

  Elokuva Ensi-ilta Teattereita Katsojat viikonloppuna Katsojat yhteensä Levittäjä Suomalainen tuotantoyhtiö
1 Lapin sota 23.10.2026 155 49 776 173 954 NDSK_FI Backman & Hoderoff Oy
2 Late Lammas -elokuva: Hämäräpuuhissa 30.10.2026 112 5 272 9 726 Cinemanse  
3 Järki ja tunteet 30.10.2026 112 5 213 5 213 Finnkino FI  
4 Kerro kaikille 9.10.2026 102 3 999 61 219 SF FI Helsinki-filmi Oy
5 Wildwood – Sysimetsä 30.10.2026 45 3 963 3 963 SF FI  
6 Clayface 23.10.2026 62 2 646 9 105 WB FI  
7 Pirjo i Sverige 9.10.2026 67 2 094 39 168 Finnkino FI ICS Nordic
8 Pikkuli ja Tähtipeura 23.10.2026 86 2 085 10 505 Finnkino FI AittoFlow osk.
9 Resident Evil 18.9.2026 31 1 959 64 761 SF FI  
10 Verityn varjo 2.10.2026 42 1 830 38 247 SF FI  
11 Pikku kummitus Lapanen keppostelee 16.10.2026 54 1 566 10 551 SF FI  
12 Heart of the Beast 25.9.2026 41 1 564 41 442 Finnkino FI  
13 Matka Piemonteen 16.10.2026 46 1 131 10 498 SF FI  
14 Other Mommy 9.10.2026 36 932 16 052 Finnkino FI  
15 Berliinin sankari 29.10.2026 20 924 1 013 Future Film  
16 Minä ja Riikka Purra 30.10.2026 19 719 719 Pirkanmaan  
17 Digger 2.10.2026 23 633 21 427 WB FI  
18 The Odyssey 17.7.2026 15 618 371 202 Finnkino FI  
19 Yön lapsi 6.11.2026 (ennakot) 28 560 595 SF FI Elokuvayhtiö Komeetta Oy
20 Kätyrit & Monsterit 1.7.2026 21 408 175 662 Finnkino FI  

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