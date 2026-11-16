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Top 20: Viiden kärjessä oli kolme ensi-iltaa

16.11.2026

Vuoden toiseksi katsotuimmaksi elokuvaksi noussut Lapin sota jatkaa ylivoimaisena ykkösenä

Kuva: Jaap Buitendijk / Paramount Pictures

Viikonloppuna tuli ensi-iltaan kuusi elokuvaa, joista kolme ylsi viiden katsotuimman joukkoon. Ensi-illoista parhaiten avasi Ti Westin ohjaama Ebenezer: Saiturin joulu (kuva). Elokuva keräsi 7073 katsojaa ja avasi toisena. Ohjaaja West tunnetaan Mia Gothin tähdittämässä X-kauhuelokuvatrilogiasta. Ebenezerin pääosassa nähtävän Johnny Deppin suurimmat hitit taas ovat Pirates of the Caribbean -elokuvat.

Sijalta kolme löytyy Alex Huston Fischerin ja Eleanor Wilsonin ohjaama ja Olivia Colmanin tähdittämä Wicker – Intohimosta punottu, joka keräsi 4 839 katsojaa.

Sijalla viisi taas avasi norjalaisanimaatio Joulupukin salainen paja. Rasmus A. Sivertsenin ja Mette Rank Tangen ohjaama elokuva keräsi 3 506 katsojaa.

David Leitchin How to Rob a Bank keräsi 1 583 katsojaa avasi sijalla 11 ja Taika Waititin Klara ja aurinko taas 563 katsojaa, mikä riitti sijaan 20.

Viikonlopun kotimainen ensi-ilta oli Artur ja Emil Sallisen ohjaama dokumenttielokuva isoisästään säveltäjä Aulis Sallisesta kertova Unesta tehty mies. Se keräsi kahdessatoista teatterissa 56 katsojaa.

Listan kärjessä jatkava Lapin sota keräsi neljäntenä viikonloppunaan 25 371 katsojaa ja jatkaa ylivoimaisena ykkösenä. Yhteensä elokuva on kerännyt jo yli 285 000 ja noussut vuosilistalla toiseksi ohi Spider-Man: Brand New Dayn.

 

  Elokuva Ensi-ilta Teattereita Katsojia viikonloppuna Katsojat yhteensä Levittäjä Suomalainen tuotantoyhtiö
1 Lapin sota 23.10.2026 130 25 371 285 766 Nordisk Film Finland Backmann & Hoderoff
2 Ebenezer: Saiturin joulu 13.11.2026 93 7 073 7 073 Finnkino elokuvateatterilevitys  
3 Wicker – Intohimosta punottu 13.11.2026 89 4 839 5 144 Cinemanse Oy  
4 Wild Horse Nine 6.11.2026 65 4 208 13 747 Walt Disney Studios Motion Pictures  
5 Joulupukin salainen paja 13.11.2026 72 3 506 3 506 Nordisk Film Finland  
6 Late Lammas -elokuva: Hämäräpuuhissa 30.10.2026 87 3 214 19 856 Cinemanse Oy  
7 Järki ja tunteet 30.10.2026 64 2 508 18 102 Finnkino elokuvateatterilevitys  
8 Kerro kaikille 9.10.2026 65 2 491 74 066 SF Film Finland Helsinki-filmi
9 Wildwood – Sysimetsä 30.10.2026 37 2 239 13 168 SF Film Finland  
10 Pikkuli ja Tähtipeura 23.10.2026 56 1 921 15 170 Finnkino elokuvateatterilevitys AittoFlow
11 How to Rob a Bank 13.11.2026 45 1 583 1 583 SF Film Finland  
12 Ramayana: Rise of a Legend 6.11.2026 10 1 249 3 905 SF Film Finland  
13 Pirjo i Sverige 9.10.2026 32 963 44 233 Nelonen ICS Nordic
14 Heart of the Beast 25.9.2026 18 812 44 889 Finnkino elokuvateatterilevitys  
15 Godzilla Minus Zero 6.11.2026 13 787 4 269 POM Benelux  
16 Resident Evil 18.9.2026 17 745 67 809 SF Film Finland  
17 Clayface 23.10.2026 26 641 13 268 Warner Bros  
18 Yön lapsi 6.11.2026 55 585 3 659 SF Film Finland Komeetta
19 Verityn varjo 2.10.2026 18 585 41 246 SF Film Finland  
20 Klara ja aurinko 13.11.2026 37 563 592 SF Film Finland  

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