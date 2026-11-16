Top 20: Viiden kärjessä oli kolme ensi-iltaa

Vuoden toiseksi katsotuimmaksi elokuvaksi noussut Lapin sota jatkaa ylivoimaisena ykkösenä

Kuva: Jaap Buitendijk / Paramount Pictures

Viikonloppuna tuli ensi-iltaan kuusi elokuvaa, joista kolme ylsi viiden katsotuimman joukkoon. Ensi-illoista parhaiten avasi Ti Westin ohjaama Ebenezer: Saiturin joulu (kuva). Elokuva keräsi 7073 katsojaa ja avasi toisena. Ohjaaja West tunnetaan Mia Gothin tähdittämässä X-kauhuelokuvatrilogiasta. Ebenezerin pääosassa nähtävän Johnny Deppin suurimmat hitit taas ovat Pirates of the Caribbean -elokuvat.

Sijalta kolme löytyy Alex Huston Fischerin ja Eleanor Wilsonin ohjaama ja Olivia Colmanin tähdittämä Wicker – Intohimosta punottu, joka keräsi 4 839 katsojaa.

Sijalla viisi taas avasi norjalaisanimaatio Joulupukin salainen paja. Rasmus A. Sivertsenin ja Mette Rank Tangen ohjaama elokuva keräsi 3 506 katsojaa.

David Leitchin How to Rob a Bank keräsi 1 583 katsojaa avasi sijalla 11 ja Taika Waititin Klara ja aurinko taas 563 katsojaa, mikä riitti sijaan 20.

Viikonlopun kotimainen ensi-ilta oli Artur ja Emil Sallisen ohjaama dokumenttielokuva isoisästään säveltäjä Aulis Sallisesta kertova Unesta tehty mies. Se keräsi kahdessatoista teatterissa 56 katsojaa.

Listan kärjessä jatkava Lapin sota keräsi neljäntenä viikonloppunaan 25 371 katsojaa ja jatkaa ylivoimaisena ykkösenä. Yhteensä elokuva on kerännyt jo yli 285 000 ja noussut vuosilistalla toiseksi ohi Spider-Man: Brand New Dayn.