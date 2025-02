Top 20: Häjyt 2 avasi vuoden kovimmalla tuloksella

Etelä-Pohjanmaalla Aleksi Mäkelän uutuus on jo vuoden ylivoimaisesti katsotuin elokuva.

Aleksi Mäkelän ohjaama Häjyt 2 keräsi avausviikonloppunaan 36 275 katsojaa, mikä oli kuluvan vuoden toistaiseksi kovin avaustulos. Jatko-osa vuoden 1999 jättihitille sai ensi-iltansa jo viime keskiviikkona ja on kokonaisuudessaan kerännyt yli 56 357 katsojaa. Erityisen suosittu elokuva on ollut Etelä-Pohjanmaalla, jossa se on kerännyt jo lähes 10 000 katsojaa ja noussut maakunnan vuoden ylivoimaisesti katsotuimmaksi elokuvaksi. Uuden elokuvan pääosissa nähdään ykkösosasta tuttu Samuli Edelmann ja hänen roolihahmonsa poikaa esittävä Joel Hirvonen. Ensimmäinen Häjyt keräsi lähes 330 000 katsojaa.

Listan toisena jatkoi Risto Räppääjä ja kaksoisolento, joka on kerännyt puolessatoista viikossa jo 85 674 katsojaa ja noussut vuoden toiseksi katsotuimmaksi ensi-illaksi Klaus Härön Ei koskaan yksin jälkeen. Toisena viikonloppunaan kymmenes Räppääjä keräsi 25 838 eli vain kymmenen prosenttia vähemmän kuin viikko sitten.

Viime viikon ykkönen Bridget Jones: Mad About the Boy taas putosi kolmanneksi. Elokuva keräsi toisena viikonloppunaan 17 111 eli noin puolet ensimmäisen viikonlopun luvustaan.

Häjyt 2:n lisäksi ensi-iltaan tuli neljä muuta ensi-iltaa. Norjalaisten Tommy Wirkkolan ja Rasmus A. Sivertsenin ohjaama musikaalianimaatio Spermageddon keräsi 1612 katsojaa ja oli kymmenenneksi katsotuin. Alle 16-vuotiailta kielletystä elokuvasta esitetään suomeksi dubattua versiota.

Paolo Sorrentinon Parthenope – Napolin kauneus keräsi 1456 katosjaa ja oli 11.

Lisäksi ohjelmistossa oli intialainen Laxman Utekarin ohjaama Chhaava, joka keräsi viidessä teatterissa 431 katsojaa.

Viikonloppuna sai ensi-iltansa myös toinen kotimainen elokuva Darren McStayn ohjaama To Thy Rest. Espoon Hotelli Nuuksiossa kuvattua kauhuelokuvaa esitettiin kymmenessä teatterissa ja se keräsi niissä 66 katsojaa.

Joulun alla ensi-iltansa saanut Wicked on ylittämässä 100 000 katsojan rajan kuudentenatoista vuoden 2024 elokuvana. Elokuvan tämän hektinen katsojaluku on 99 967.