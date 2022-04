Top 20: Ihmeotukset: Dumbledoren salaisuudet teki vuoden kovimman avaustuloksen

J.K. Rowlingin kirjan Ihmeotukset ja niiden olinpaikat inspiroimana tehty Ihmeotukset-elokuvasarjan kolmas osa avasi yli 40 300 katsojalla. Se oli yli kaksi tuhatta katsojaa enemmän kuin The Batman reilu kuukausi sitten ja näin ollen tämän vuoden toistaiseksi paras avaustulos. Elokuvan on ohjannut David Yates ja käsikirjoittaneet J.K. Rowling ja Steve Kloves. Sarjan ensimmäinen osa keräsi 226 622 ja toinen 188 938 katsojaa. Uuden elokuvan avaustulos oli noin 2000 pienempi kuin kakkososalla ja vajaat kahdeksan tuhatta pienempi kuin sarjan avausosalla.

Viikon toiseksi korkein uutuus oli belgialais-ranskalainen animaatioelokuva Kanakani ja tuomion hamsteri sijalla seitsemän.

Viikonloppu tarjosi jälleen kaksi kotimaista ensi-iltaa. Jo keskiviikkona 6.4. ensi-iltansa saanut Taneli Mustosen ohjaama englanninkielinen kauhuelokuva The Twin- paha kaksonen avasi sijalla yhdeksän reilulla 2000 katsojalla. Mustosen kaupallisesti suurimmat menestykset ovat olleet kaksi ensimmäistä Luokkakous-elokuvaa, jotka ovat keränneet yhteensä lähes 810 000 katsojaa. Myös kauhuelokuva Bodom on Mustosen ohjaus. Viikon toinen kotimainen uutuus oli Susanna Helkeen dokumenttielokuva Armotonta menoa – hoivatyön lauluja sijalla 16. Jo Docpointissa ja Tampereen elokuvajuhlilla nähty elokuva keräsi avausviikonloppunanna reilut 1000 katsojaa. Helkeen eniten katsojia kerännyt elokuva on yhdessä Virpi Suutarin kanssa ohjaama dokumentti Joutilaat (2001) 7 768 katsojalla.

Lisäksi ensi-iltaan tulivat norjalainen Eskil Vogtin ohjaama The Innocents, joka keräsi 486 katsojaa 25 salissa sekä japanilainen Naomi Kawasen ohjaama Äidit 286 katsojalla 22 salissa. Kawasen aiemmista elokuvista Suomessa on tuotu levitykseen elokuvat Kirsikkapuiden alla ja Kohti valoa. Vogtin pitkä debyyttifiktio Blind nähtiin Suomessa vain festivaaleilla.