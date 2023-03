Top 20: John Wick: Chapter 4 jyräsi kärkeen

Keanu Reevesin tähdittämä John Wick: Chapter 4 avasi viikonlopun ylivoimaisena ykkösenä. Chad Stahelskin ohjaama elokuva keräsi viikonloppuna 18 799 katsojaa. Yhteensä elokuva on kerännyt keskiviikkoisen ensi-iltansa jälkeen 26 449 katsojaa.

Viikko tarjosi useita muitakin ensi-iltoja, joista John Wickin lisäksi kaksi mahtui top 20:een: Colm Bairéadin ohjaama irlantilainen draamaelokuva Hiljainen tyttö keräsi 2 394 katsojaa ja avasi sijalla kuusi. Japanilainen animaatio Demon Slayer: Kimetsu no yaiba – To the Swordsmith Village taas keräsi 958 katsojaa ja oli viikonlopun 18. katsotuin.

Lisäksi neljä ensi-iltaa avasi top 20:n ulkopuolella: ruotsalainen Jonain päivänä kaikki tämä on sinun keräsi 481 katsojaa 32 teatterissa, tanskalais-islantilais-ranskalais-ruotsalainen Kutsumus 326 katsojaa 19 salissa ja Florian Zellerin The Son 77 katsojaa viidessä teatterissa. Zellerin edellinen elokuva Anthony Hopkinsin ja Olivia Colmanin tähdittämä Isä keräsi korona-aikana yli 100 000 katsojaa.

Viikonlopun kotimainen uutuus oli dokumenttielokuva Revontulten räppäri, joka keräsi 87 katsojaa 12 teatterissa. Petteri Saarion ohjaama elokuva kertoo 18-vuotiaan saamelaisräppärin Mihkku Laitin elämästä.

Everything Everywhere All at Once jatkoi hyvää Oscar-gaalan jälkeistä tuloksen tekoaan pysyen viikonlopun kolmanneksi katsotuimpana. Perjantaina palkitut Jussi-elokuvat eivät vielä näkyneet top 20:ssä, vaikka moni niistä paransikin lauantaina ja sunnuntaina huomattavasti tulostaan edellisistä viikoista.