Top 20: Kärjessä jatkava Myrskyluodon Maija paransi tulostaan

Tiina Lymin ohjaama Myrskyluodon Maija jatkoi ylivoimaisena ykkösenä. Elokuva keräsi toisena viikonloppunaan 45 565 katsojaa eli kaksi ja puoli tuhatta katsojaa enemmän kuin avausviikonloppunaan. Yhteensä vuoden toistaiseksi katsotuimmalla elokuvalla on jo 123 445 katsojaa.

Viikonlopun ensi-illoista kolme avasi top 20:ssa. Celine Songin ohjaama Past Lives keräsi 4220 katsojaa ja oli viikonlopun neljäs, Jonathan Glazerin The Zone of Interest taas keräsi 3531 katsojaa, mikä riitti kahdeksanteen sijaan. Sijalla 18 avasi Wim Wendersin Perfect Days 1343 katsojalla. Sijoilta 19 ja 20 löytyy kaksi Hayao Miyazakin elokuvaa. Viime marraskuussa ensi-iltansa saanut Poika ja haikara on kerännyt yhteensä jo 83 850 katsojaa. Yksi sija sen alapuolella löytyy uusintanäytöksissä ollut Liikkuva linna (2004, Suomen ensi-ilta 2005).

Lisäksi ensi-illassa oli viidessä salissa esitetty intialaiselokuva Fighter, joka keräsi 324 katsojaa (ennakoiden kanssa 575).

Aki Kaurismäen Kuolleet lehdet on noussut vuoden 2023 kolmanneksi katsotuimmaksi ensi-illaksi ohi The Super Mario Bros. Movien. Viikonlopun yhdeksänneksi katsotuin elokuva on kerännyt yhteensä jo 291 903 katsojaa.