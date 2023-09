Top 20: Kaurismäki ja Kurkimäki jatkavat kärjessä

Aki Kaurismäen ohjaama Kuolleet lehdet oli viikonlopun katsotuin elokuva myös toisena esitysviikonloppunaan. Viikonloppuna 20 801 katsojaa keränneen elokuvan on nähnyt jo 87 158 ihmistä. Sadan tuhannen katsojan raja menee siltä rikki tällä viikolla.

Viikonloppuna sadan tuhannen katsojan ylitti listan toiseksi katsotuimpana jatkanut Toni Kurkimäen Lapua 1976. Elokuva keräsi nyt 10 590 ja yhteensä sillä on jo 103 653 katsojaa. Lapua 1976 oli kolmas vuoden 2023 kotimainen ensi-ilta, joka ylitti 100 000 katsojan rajan. Yhteensä 12 tämän vuoden ensi-iltaa on toistaiseksi kyseisen rajan ylittänyt. Vuosilistaa voi seurata täältä.

Viikonloppuun mahtui kuusi ensi-iltaa, joista kaksi oli kotimaista. Parhaiten ensi-illoista avasi sijalla kahdeksan Scott Waughin ohjaama Expend4bles 4 574 katsojalla. Toimintaelokuvasarjan kolme ensimmäistä osaa ovat keränneet yhteensä yli 265 000 katsojaa. Niistä parhaiten katsojia keräsi sarjan ensimmäinen osa 103 075 katsojallaan.

Teemu Nikin Peluri – kuolema on elävien ongelma avasi yhdeksäntenä. Elokuva on ohjaajan kuudes pitkä fiktio. Parhaiten Nikin elokuvista on tähän mennessä kerännyt katsojia Sokea mies joka ei halunnut nähdä Titanicia (2021), jonka on nähnyt elokuvateattereissa 19 779 katsojaa.

Osittain Suomessa kuvattu Richard Holmin ohjaama ruotsalaistrilleri Kiiruna avasi kymmenentenä 1 966 katsojalla.

Sijalla 19 taas avasi Emanuele Crialesen ohjaama italialais-ranskalainen Rakas äitini. 528 katsojaa keränneen elokuvan pääosassa nähdään Penélope Cruz.

Viikon toinen kotimainen ensi-ilta oli Suvi Westin ja Anssi Kömin ohjaama dokumenttielokuva Máhccan – Kotiinpaluu, joka keräsi 248 katsojaa 21 teatterissa. Westin edellinen dokumentti Eatnameamet – hiljainen taistelumme keräsi yhteensä 1834 katsojaa.

Kuudentena ensi-iltana Adil El Arbin ja Bilall Fallahin ohjaama Rebel keräsi 20 teatterissa 139 katsojaa.