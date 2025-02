Top 20: Kesäkirja jatkoi listaykkösenä

Kymmenes Risto Räppääjä kiinnosti ennakoissa.

Tove Janssonin kirjaan perustuva Kesäkirja jatkoi listaykkösenä. Toisena viikonloppunaan se keräsi 14 336 katsojaa. Toisena taas jatkoi Klaus Härön Ei koskaan yksin ja kolmantena Paddington seikkailee.

Viikonloppu tarjosi kolme ensi-iltaa yhden amerikkalaisen yhden iranilaisen ja yhden bhutanilaisen.

Niiden edelle ylsi kuitenkin ennakkonäytöksissä lähinnä eilen esitetty uusi Risto Räppääjä -elokuva. Samuel Harjanteen ohjaama Risto Räppääjä ja kaksoisolento on sarjan kymmenes. Elokuva keräsi viikonloppuna 8 126 katsojaa. Ensi-iltaan se tulee tämän viikon perjantaina.

Varsinaisista ensi-illoista parhaiten avasi sijalla neljä 6 035 katsojaa kerännyt James Mangoldin ohjaama Bob Dylan –elokuva A Complete Unknown. Dylanin roolissa nähdään Oscar-ehdokkaana oleva Timothée Chalamet. Elokuva on jo 12. Suomessa ensi-iltansa saanut Mangoldin ohjaus. Katsotuin niistä on ollut Indiana Jones and the Dial of Destiny (2023) 229 509 katsojalla.

Mohammad Rasoulofin ohjaama saksalais-ranskalais-iranilainen Pyhän temppeliviikunan siemen keräsi 1 005 katsojaa ja oli 16. katsotuin. Elokuva voitti viime vuonna Cannesin elokuvajuhlien tuomariston erikoispalkinnon ja oli muutenkin puheenaiheena ohjaajan Iranissa saamien tuomioiden takia. Ohjaaja elää maanpaossa Saksassa.

Arun Bhattarain ja Dorottya Zurbón ohjaama bhutanilainen Onnen asiamies taas keräsi 627 katsojaa 21 teatterissa. Elokuva on jo toinen bhutanilainen ensi-ilta Suomen elokuvateatterilevityksessä reilun kahden kuukauden sisällä. Pawo Choyning Dorjin ohjaama The Monk and the Gun sai ensi-iltansa 6.12.2024. Saman ohjaajan Koulu maailman laidalla (2019, Suomen ensi-ilta 2022) taas on katsotuin bhutanilainen elokuva Suomessa 20 138 katsojaluvulla.