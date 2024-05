Top 20: Kingdom of the Planet of the Apes oli viikonlopun katsotuin

Viikonlopun katsotuin elokuva oli viime keskiviikkona ensi-illassa ollut Kingdom of the Planet of the Apes. Wes Ballin ohjaama elokuva keräsi viikonloppuna 5 609 katsojaa (yhteensä keskiviikon jälkeen 10 569). Se on kymmenes Apinoiden planeetta -elokuva. Alkuperäissarjaan (1968–1973) kuului viisi elokuvaa, vuonna 2001 tuli Tim Burtonin ensimmäisen elokuvan uudelleen versiointi. Uusin, tarinan alusta alkanut elokuvasarja alkoi vuonna 2011. Nyt ensi-illassa ollut elokuva on reboot-sarjan neljäs. Tilastoidun historian aikana parhaiten on menestynyt Burtonin vuoden 2001 versio 87 103 katsojalla. Tosin alkuperäissarjan kolme ensimmäistä elokuvaa saivat ensi-iltansa ennen vuotta 1972, josta katsojalukutilastot alkavat.

Toinen viime keskiviikkona ensi-iltansa saanut elokuva Christian Rylteniuksen ja Johanna Bergenstråhlen ohjaama ruotsalainen animaatioelokuva Bamse ja maailman pienin seikkailu avasi sijalla viisi 2 388 katsojalla (yhteensä 5 339).

Viikonlopun muut uutuudet olivat sijalla 19 avannut 413 katsojaa kerännyt Enrico Casarosan ohjaama animaatioelokuva Luca, sijalta 20 löytyvä 321 katsojaa kerännyt Jon Gunnin ohjaama draama Ordinary Angels ja 167 katsojaa 15 teatterissa kerännyt Christopher Nolanin pitkä debyytti Following (1998).

Myrskyluodon Maija on ylittänyt 450 000 ja Kyllä isä osaa -elokuva 200 000 katsojan rajan.