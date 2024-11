Top 20: Kolme ensi-iltaa top 10:ssä

Viime perjantaina ensi-illassa oli mm. festivaalivoittajia ja kotimainen dokumenttielokuva.

Kuva: Anora / Augusta Quirk

Venom: The Last Dance ja Smile 2 säilyttivät kärkisijansa marraskuun ensimmäisenä viikonloppuna. Korkeimmalle eli 3. sijalle sijalle katsojalistalla päässyt uutuus oli Sean Bakerin ohjaama, Cannesin Kultaisen palmun voittanut Anora. Elokuva sai 5775 katsojaa. Venetsiassa palkittu, Pedro Almodóvarin ohjaama englanninkielinen draama The Room Next Door oli toiseksi korkein uutuus sijalla 5.

Viime keskiviikkona ensi-iltansa saanut, Damien Leonen ohjaama kauhujatko-osa Terrifier 3 sai viikonloppuna 4355 katsojaa ja on sijalla 7. Yhteensä elokuvalla on jo yli 8500 katsojaa.

Viime viikonlopun kotimainen ensi-ilta oli Ilkka Hynnisen ja Saku Pollarin ohjaama dokumenttielokuva Ismo – maailman hauskin ulkopuolinen, joka kertoo koomikko Ismo Leikolasta. Elokuva ylsi 8. sijalle vajaa 4000 katsojalla. Ennakoineen elokuvan on nähnyt yli 4500 katsojaa.

Viikon neljäs ensi-ilta, Christopher Jenkinsin ohjaama brittianimaatio Kissan 10 elämää sai 1805 katsojaa ja on listalla sijalla 12.