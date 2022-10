Top 20: Kolme kotimaista keräsi viikonloppuna yli 10 000 katsojaa

Kotimaiset elokuvat keräsivät hyvin katsojia viikonloppuna. Viikonlopun katsotuimmaksi ylsi Klaus Härön ensi-iltaan tullut Rakkaani merikapteeni 12 172 katsojalla. Listakakkosena jatkoi hyvin katsojansa pitänyt Häät ennen hautajaisia, joka keräsi 11 147 katsojaa. Kolmanneksi putosi kolmen edellisen viikon ykkönen ja vuoden katsotuin kotimainen Mielensäpahoittaja Eskorttia etsimässä. Viikonloppuna elokuva keräsi 10 708 katsojaa. Yhteensä sillä on 126 204 katsojaa. Elokuva nousi viikonloppuna vuoden katsotuimpien elokuvien top 10:een. Vuosilistaa voi seurata täältä.

Viikonloppu tarjosi toisenkin kotimaisen ensi-illan: JP Siilin ohjaama Sieniretki avasi 5648 katsojalla sijalla kuusi. Yhteensä kahdeksan elokuvaa keräsi viikonloppuna yli 5000 katsojaa.

Viikonlopun muut uutuudet top 20:ssä olivat sijalla viisi kauhuelokuva Smile ja Bollywood-elokuva Ponniyin Selvan: Part One sijalla 15. Lisäksi top 20:n ulkopuolella avasivat Elke ry:n levittämä kymmenessä salissa esitetty tanskalais-alankomaalainen kauhuelokuva Speak No Evil 331, Finnbollyn viidessä salissa levittämä intialaiselokuva Vikram Vedha 189 ja yhdessä salissa levitetty Cinema Mondon levittämä Tukdam – Between Worlds 141 katsojalla. Viimeksi mainittu kuului Rakkautta & Anarkiaa -festivaalin hitteihin keräten festivaalilla liki tuhat katsojaa.

Lisäksi viime viikon tiistaina rajoitettuun ensi-iltaan tullut Tony Halmeesta kertova dokumenttielokuva Viikinki keräsi viime tiistaina 279 katsojaa. Viikonloppuna sitä esitettiin hyvin rajoitetusti ja se keräsi kahdessa salissa 60 katsojaa. Vastaavanlaisen yhden päivän laajahkon levityksen saanut musiikkidokumentti Dio: Dreamers Never Die taas keräsi viime keskiviikkona kymmenessä salissa 1063 katsojaa. Nyt viikonloppuna elokuva keräsi viidessä salissa 271 katsojaa.