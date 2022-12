Top 20: Kulkuset kulkuset jatkoi katsotuimpana

Taru Mäkelän ohjaama jouluelokuva Kulkuset kulkuset jatkoi viikonlopun katsotuimpana. Sen katsojaluku tippui viime viikonlopusta kuusi prosenttia, mikä oli selvästi pienin pudotus top 20:ssä.

Listalla ei tapahtunut suuria muutoksia. Kulkusten jälkeen vähiten laskua oli elokuvalla Miensäpahoittaja Eskorttia etsimässä, jonka tulos tippui yhdeksän prosenttia. Se riitti nostamaan elokuvan sijalta 19 sijalle 14. Viime viikon toinen ja kolmas vaihtoivat paikkoja – Violent Night nappasi kakkossijan.

Viikonloppu tarjosi neljä ensi-iltaa, joista vain yksi ylsi top 20:een – sekin sijalle 19. Korkein uutuus oli Dean Craigin ohjaama, Cineman Mondon levittämä komedia Perinnönkärkkyjät, joka keräsi 491 katsojaa.

Kaksi ensi-illoista oli kotimaisia: Sami Laitisen ohjaama ja Aurora Studiosin levittämä Hyväveli keräsi 30 salissa 445 katsojaa. Night Visionsin levittämä Miro Laihon ja Niko Kelkan ohjaama Lunastajat taas sai 31 salissa 342 katsojaa. Viikonlopun neljäs ensi-ilta oli espanjalais-ranskalainen Carlota Peredan ohjaama Piggy, joka keräsi kymmenessä salissa 132 katsojaa. Elokuvan levityksestä vastaa Elke ry.

Viikonlopun katsojaluku jäi alle 36 000:een ja oli tiukkoja koronarajoituksia sisältäneen tammikuun jälkeen vuoden kolmanneksi alhaisin. Vähemmän katsojia oli vain juhannuksena ja elokuun puolessa välissä. Avatar: The Way of Water tulee teattereihin keskiviikkona, joten nousua katsojaluvuissa on näkyvissä.