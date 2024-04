Top 20: Kyllä isä osaa -elokuva jatkaa kärjessä. Toisena avasi suomalaisen sijoitusyhtiö IPR VC:n osittain rahoittama Civil War.

Panu Raipian ohjaama Kyllä isä osaa -elokuva pysytteli kärkipaikalla jo neljättä viikkoa. Viikonloppuna 16 032 katsojaa kerännyt hitti on kerännyt yhteensä jo yli 170 000 katsojaa ja noussut vuoden kolmanneksi katsotuimmaksi kotimaiseksi ja neljänneksi katsotuimmaksi elokuvaksi edellään vain Myrskyluodon Maija, Luottomies-elokuva: All in ja Dyyni osa kaksi.

Viikonlopun toisella sijalla avasi viikko sitten USA:n listaykköseksi mennyt Alex Garlandin ohjaama Civil War 10 281 katsojalla. Suomalainen sijoitusyhtiö IPR VC on rahoittanut elokuvaa ja yhtiön Timo Argillander on merkattu elokuvan yhdeksi vastaavista tuottajista.

Viikonlopun seuraavat uutuudet löytyivät sijoilta yhdeksän ja kolmetoista. Matt Bettinelli-Olpinin ja Tyler Gillettin ohjaama kauhuelokuva Abigail keräsi 2694 ja Alice Rohrwacherin ohjaama italialaiselokuva La Chimera 1466 katsojaa.

Sijalla 16 avasi Mika Gustafsonin ohjaama ruotsalais-italialais-tanskalais-suomalainen Siskoni 900 katsojalla. Elokuvan suomalaisena osatuottajana oli Tuffi Films. Myös Suomen elokuvasäätiö myönsi elokuvalle tuotantotukea.

Sijalla 18 oli koko perheen animaatioelokuva Perhosseikkailu 670 katsojalla. Top 20:n ulkopuolella avasi vuoden 2022 Pixar-elokuva Punainen, joka keräsi 30 teatterissa 433 katsojaa.