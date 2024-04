Top 20: Kyllä isä osaa -elokuva jatkaa kärjessä

Kyllä isä osaa -elokuva keräsi toisena viikonloppuna 30 644 katsojaa ja jatkoi ylivoimaisena ykkösenä. Yhteensä elokuvalla on jo 118 716 katsojaa.

Myös kakkos- ja kolmospaikka pysyivät samoissa nimissä, kun Kung Fu Panda 4 ja Dyyni osa kaksi pitivät sijoituksensa, vaikka katsojaluvut putosivatkin niillä viime viikonlopusta 42 % ja 37 %.

Viikonlopun korkein uutuus oli sijalla neljä Gil Kenanin ohjaama Ghostbusters: Frozen Empire. Sarjan viides osa keräsi viikonloppuna 5 765 katsojaa. Keskiviikkona ensi-iltansa saaneen elokuvan on tähän mennessä nähnyt 8 142 ihmistä. Sarjan ensimmäinen osa (ensi-ilta 1984) keräsi liki 240 000 katsojaa ja viisi vuotta myöhemmin tullut jatko-osa vielä lähes 130 000. Viimeisen kymmenen vuoden aikana tulleet jatko-osat ovat keränneet 23 000 ja 18 000 katsojaa.

Viikon muut top 20:n ensi-illat olivat sijoilta 11, 12 ja 15 löytyvät The First Omen, Monkey Man ja Neljä tytärtä. Elokuvat keräsivät 2356, 1781 ja 1356 katsojaa. Arkasha Stevensonin ohjaama The First Omen on Omen-elokuvien maailmaan sijoittuva kauhuelokuva, Monkey Man Dev Patelin ohjaama Intiaan sijoittuvat yhdysvaltalais-kanadalais-singaporelais-intialainen toimintatrilleri ja Neljä tytärtä Kaouther Ben Hanian ohjaama ranskalais-tunisialais-saksalais-kyproslais-saudi-arabialainen dokumentti.

Juuri top 20:n ulkopuolelle jäi Ema Ryan Yamazakin ohjaama japanilais-suomalais-yhdysvaltalais-saksalainen dokumentti Kouluvuosi Japanissa. Se keräsi 16 teatterissa 366 katsojaa. TabiCinen levittämä ja Shô Kataokan ohjaamaa japanilaiselokuva The Good Father keräsi 201 katsojaa 14 teatterissa.