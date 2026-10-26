Top 20: Lapin sota avasi vuosikymmenen kolmanneksi korkeimmalla avaustuloksella

Viiden kärjessä oli neljä kotimaista elokuvaa

Aku Louhimiehen ohjaama Lapin sota avasi viikonlopun ylivoimaisena ykkösenä. Elokuva keräsi viikonloppuna 75 833 katsojaa, mikä on vuoden ylivoimaisesti korkein viikonlopputulos ja vuosikymmenenkin tasolla kolmanneksi korkein. Tällä vuosikymmenellä vain 007 No Time to Die (2021) ja Minecraft-elokuva (2025) ovat avanneet suuremmilla avauksilla. Lapin sodan avausviikonlopun tulos ylitti siis jopa vuosikymmenen katsotuimman elokuvan Barbien (2023) vastaavan luvun. Antti Tuurin romaaniin Rauta-antura perustuvan elokuvan keskeisissä osissa nähdään mm. Luukas Niskanen, Sannah Nedergård, Peter Franzén ja Volker Bruch.

Elokuva sijoittuu Lappiin ja Lapissa elokuvaa myös käytiin suhteellisesti eniten katsomassa. Pohjoisen maakunnan osuus kokonaiskatsojaluvusta oli liki kymmenen prosenttia, kun vuositasolla se on noin 2,5 %. Suhteellisesti hyvin korkeita katsojalukuja elokuva keräsi myös Kainuussa ja Etelä-Pohjanmaalla, jossa Antti Tuurin kirjojen filmatisoinnit ovat olleet ennenkin valtavia menestyksiä.

Lapin sota on ohjaaja Louhimiehen 12. elokuvateatterilevitykseen tuotu pitkä fiktioelokuva. Aiemmat elokuvat ovat keränneet yhteensä yli kaksi miljoonaa katsojaa. Puolet niistä keräsi Tuntematon sotilas (2017) yli miljoonalla katsojallaan, joista reilut 122 00 tuli avausviikonloppuna. Alla lista Louhimiehen elokuvien katsojaluvuista elokuvateatterilevityksessä.

Elokuva Katsojat Ensi-ilta 1 Tuntematon sotilas 1 024 624 27.10.2017 2 Levottomat 290 448 28.1.2000 3 Kuutamolla 215 443 1.2.2002 4 Paha maa 172 050 14.1.2005 5 Vuosaari 95 867 3.2.2012 6 Riisuttu mies 78 707 15.9.2006 7 Omerta 6/12 63 336 19.11.2021 8 8-pallo 61 936 22.2.2013 9 Käsky 35 744 29.8.2008 10 Odotus 18 841 1.4.2022 11 Valkoinen kaupunki 5 873 17.11.2006

Viikonloppuna sai ensi-iltansa myös toinen suuren budjetin kotimainen elokuva. Metsämarja Aittokosken ohjaama animaatioelokuva Pikkuli ja Tähtipeura keräsi 3 625 katsojaa ja avasi viidentenä. Suosittu Pikkuli-lintu on esiintynyt aiemmin lastenkirjoissa ja animaatiosarjassa.

Viikonlopun ainoa ulkomainen ensi-ilta oli kehokauhun puolelle menevä DC-Universumiin sijoittuva Clayface. Se keräsi 4 058 katsojaa ja avasi sijalla kolme. Clayface olikin viikon ainoa ulkomainen elokuva kärkiviisikossa. Kaksi edellistä viikkoa kärkipaikkaa pitänyt Kerro kaikille oli nyt toiseksi katsotuin ja Pirjo i Sverige neljäs.

Top 20 -listalle ylsi nyt ensimmäistä kertaa jo useamman viikon erikoisnäytöksissä pyörinyt dokumenttielokuva Naza. Elokuva keräsi nyt viikonloppuna 1 165 katsojaa, mikä riitti 13. sijaan.