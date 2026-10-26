Ajankohtaista Top 20: Lapin sota avasi vuosikymmenen kolmanneksi korkeimmalla avaustuloksella

Top 20: Lapin sota avasi vuosikymmenen kolmanneksi korkeimmalla avaustuloksella

26.10.2026

Viiden kärjessä oli neljä kotimaista elokuvaa

Aku Louhimiehen ohjaama Lapin sota avasi viikonlopun ylivoimaisena ykkösenä. Elokuva keräsi viikonloppuna 75 833 katsojaa, mikä on vuoden ylivoimaisesti korkein viikonlopputulos ja vuosikymmenenkin tasolla kolmanneksi korkein. Tällä vuosikymmenellä vain 007 No Time to Die (2021) ja Minecraft-elokuva (2025) ovat avanneet suuremmilla avauksilla. Lapin sodan avausviikonlopun tulos ylitti siis jopa vuosikymmenen katsotuimman elokuvan Barbien (2023) vastaavan luvun. Antti Tuurin romaaniin Rauta-antura perustuvan elokuvan keskeisissä osissa nähdään mm. Luukas Niskanen, Sannah Nedergård, Peter Franzén ja Volker Bruch.

Elokuva sijoittuu Lappiin ja Lapissa elokuvaa myös käytiin suhteellisesti eniten katsomassa. Pohjoisen maakunnan osuus kokonaiskatsojaluvusta oli liki kymmenen prosenttia, kun vuositasolla se on noin 2,5 %. Suhteellisesti hyvin korkeita katsojalukuja elokuva keräsi myös Kainuussa ja Etelä-Pohjanmaalla, jossa Antti Tuurin kirjojen filmatisoinnit ovat olleet ennenkin valtavia menestyksiä.

Lapin sota on ohjaaja Louhimiehen 12. elokuvateatterilevitykseen tuotu pitkä fiktioelokuva. Aiemmat elokuvat ovat keränneet yhteensä yli kaksi miljoonaa katsojaa. Puolet niistä keräsi Tuntematon sotilas (2017) yli miljoonalla katsojallaan, joista reilut 122 00 tuli avausviikonloppuna. Alla lista Louhimiehen elokuvien katsojaluvuista elokuvateatterilevityksessä.

  Elokuva Katsojat Ensi-ilta
1 Tuntematon sotilas 1 024 624 27.10.2017
2 Levottomat 290 448 28.1.2000
3 Kuutamolla 215 443 1.2.2002
4 Paha maa 172 050 14.1.2005
5 Vuosaari 95 867 3.2.2012
6 Riisuttu mies 78 707 15.9.2006
7 Omerta 6/12 63 336 19.11.2021
8 8-pallo 61 936 22.2.2013
9 Käsky 35 744 29.8.2008
10 Odotus 18 841 1.4.2022
11 Valkoinen kaupunki 5 873 17.11.2006

Viikonloppuna sai ensi-iltansa myös toinen suuren budjetin kotimainen elokuva. Metsämarja Aittokosken ohjaama animaatioelokuva Pikkuli ja Tähtipeura keräsi 3 625 katsojaa ja avasi viidentenä. Suosittu Pikkuli-lintu on esiintynyt aiemmin lastenkirjoissa ja animaatiosarjassa.

Viikonlopun ainoa ulkomainen ensi-ilta oli kehokauhun puolelle menevä DC-Universumiin sijoittuva Clayface. Se keräsi 4 058 katsojaa ja avasi sijalla kolme. Clayface olikin viikon ainoa ulkomainen elokuva kärkiviisikossa. Kaksi edellistä viikkoa kärkipaikkaa pitänyt Kerro kaikille oli nyt toiseksi katsotuin ja Pirjo i Sverige neljäs.

Top 20 -listalle ylsi nyt ensimmäistä kertaa jo useamman viikon erikoisnäytöksissä pyörinyt dokumenttielokuva Naza. Elokuva keräsi nyt viikonloppuna 1 165 katsojaa, mikä riitti 13. sijaan.

 

  Elokuva Ensi-ilta Teattereita Katsojat viikonloppuna Katsojat yhteensä Levittäjä Suomalainen tuotantoyhtiö
1 Lapin sota 23.10.2026 157 75 833 80 178 NDSK_FI Backman & Hoderoff Oy
2 Kerro kaikille 9.10.2026 111 5 996 52 077 SF FI Helsinki-filmi Oy
3 Clayface 23.10.2026 61 4 058 4 058 WB FI  
4 Pirjo i Sverige 9.10.2026 87 3 775 34 942 Nelonen ICS Nordic
5 Pikkuli ja Tähtipeura 23.10.2026 103 3 625 7 696 Finnkino FI AittoFlow osk.
6 Heart of the Beast 25.9.2026 52 2 491 38 838 Finnkino FI  
7 Verityn varjo 2.10.2026 41 2 406 35 010 SF FI  
8 Pikku kummitus Lapanen keppostelee 16.10.2026 74 2 173 8 455 SF FI  
9 Resident Evil 18.9.2026 37 2 061 61 834 SF FI  
10 Matka Piemonteen 16.10.2026 55 1 935 7 459 SF FI  
11 Unohdettu saari 9.10.2026 55 1 917 21 110 Finnkino FI  
12 Other Mommy 9.10.2026 41 1 353 14 377 Finnkino FI  
13 Naza 3.10.2026 12 1 165 2 155 B-Plan  
14 The Odyssey 17.7.2026 23 1 114 370 014 Finnkino FI  
15 Kätyrit & Monsterit 1.7.2026 28 1 085 175 113 Finnkino FI  
16 Digger 2.10.2026 74 1 043 19 943 WB FI  
17 Spider-Man: Brand New Day 29.7.2026 17 931 274 920 SF FI  
18 Street Fighter 16.10.2026 37 802 4 770 Finnkino FI  
19 Tony 9.10.2026 32 642 8 462 NDSK_FI  
20 Whalefall 16.10.2026 39 625 4 078 WDS FI  

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