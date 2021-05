Top 20: Listalla uusimpia ensi-iltoja ja ennakkonäytös

Listalle nousivat viime viikolla ensi-iltaan tulleet elokuvat Godzilla vs. Kong, Karalahti, Falling ja Punkkisota. Ennakkonäytös Chaos walking avasi viikonloppuna sijalla 5. Menestyneeseen kirjasarjaan perustuvan elokuvan on ohjannut Doug Liman. Godzilla vs. Kong on kolmas jatko-osa ja se avasi viikonloppuna sijalla 3. Viikonloppuna avasi myös Joonas Berghällin ohjaama elokuva Punkkisota, joka on kuvattu Suomessa, Saksassa, Puolassa, Ranskassa, Italiassa, Sveitsissä, Itävallassa ja Yhdysvalloissa.

Listan viiden kärkeen sijoittuivat elokuvat Lupaava nuori nainen, Nomadland, Godzilla vs. Kong, Yhdet vielä ja Chaos walking. Kotimaisista elokuvista listan top 20:ssä olivat Risto Räppääjä ja väärä Vincent sijalla 9, Karalahti sijalla 10, Punkkisota sijalla 16, Ilosia aikoja, Mielensäpahoittaja sijalla 17 ja Tove sijalla 20.

Katsojaluvut ovat laskussa viime viikosta. Joitakin ensi-iltoja on siirretty koronatilanteen takia eteenpäin.