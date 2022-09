Top 20: Mielensäpahoittaja Eskorttia etsimässä nousi jo vuoden katsotuimmaksi kotimaiseksi ensi-illaksi

Viikonlopun kokonaiskatsojamäärä kasvoi 1,7 % viime viikonlopusta, vaikka suuria ensi-iltoja ei ollutkaan ja Helsingissä elokuvasalit parhaillaan täyttävän Rakkautta & anarkiaa -festivaalin katsojamäärät eivät reaaliaikaisesti näykään viikonlopun katsojatilastoissa.

Mielensäpahoittaja Eskorttia etsimässä keräsi toisena viikonloppunaan 24 421 katsojaa ja jatkoi selvästi katsotuimpana. Pudotusta ensi-iltaviikonlopusta tuli vain 11 %. Yhteensä elokuva on kerännyt nyt 73 592 katsojaa. Se on siis jo vuoden katsotuin kotimainen ensi-ilta. Vuosilistalla sen edellä on vielä joulukuussa ensi-iltansa saanut Vinski ja näkymättömyyspulveri.

Top 5:n muut elokuvat keräsivät suuremman katsojamäärän tänä kuin viime viikonloppuna. Suon villi laulu jatkoi toisena ja Pelle Hermanni kolmantena. Lisäksi top 5:ssä olivat vuoden jättihitit Kätyrit: Grun tarina ja Top Gun: Maverick. Sijalle kuusi noussut DC Superlemmikkien liiga petrasi katsojamääräänsä yli kolmanneksen viime viikonlopusta.

Viikon korkein uutuus oli Mad Max -elokuvista tunnetun George Millerin ohjaama fantasiadraama Kolmen tuhannen vuoden kaipuu sijalla seitsemän. Heti sen perässä oli Brett Morgenin ohjaama David Bowie -dokumentti Moonage Daydream. Viikonlopun toinen henkilödokumentti Prinsessa Dianasta kertova Ed Perkinsin ohjaama The Princess aloitti sijalla 17. Halina Reijnin kauhukomedia Bodies Bodies Bodies taas ylsi sijalle 13.