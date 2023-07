Top 20: Mission: Impossible-Dead Reckoning Part 1 nousi viikonlopun katsotuimmaksi

Mission: Impossible elokuvasarjan uusin osa, Mission: Impossible-Dead Reckoning Part 1 nousi viikonlopun katsotuimmaksi, tiputtaen viimeiset kaksi viikonloppua tilastojen kärkipaikkaa hallinneen Indiana Jones and the Dial of Destinyn sijalle kaksi.

Keskiviikkona ensi-iltansa saanut Mission: Impossible-Dead Reckoning Part 1 keräsi viikonlopun aikana 18 710 katsojaa. Indiana Jones and the Dial of Destiny kerrytti katsojalukujaan viikonloppuna 10 086 katsojalla ja tilaston kolmannella sijalla oleva Disneyn ja Pixarin animaatioelokuva Elemental, 7 234 katsojalla.

Perjantaina ensi-iltansa saanut animaatioelokuva Kolme muskettikoiraa ylsi avausviikonloppunaan sijalle 16.

Kesän hittielokuvien kimara, ja sitä mukaa myös taistelu top 20 listan kärkipaikasta, jatkunee ensi viikolla Barbie ja Oppenheimer -elokuvien saadessa ensi-iltansa perjantaina.