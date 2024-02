Top 20: Myrskyluodon Maija jatkaa ylivoimaisena ykkösenä

Myrskyluodon Maija jatkoi viikonlopun selkeästi katsotuimpana. Elokuvan katsojaluku putosi edellisestä viikosta kolmanneksen, mutta oli silti 26 355. Yhteensä elokuvalla on jo liki 248 000 katsojaa. Ahvenanmaalla Maija on noussut vuosikymmenen katsotuimmaksi elokuvaksi keräten jo 20 % enemmän katsojia kuin toisena oleva Barbie. Vuodesta 1987 alkavalla listalla Tiina Lymin ohjaus on noussut kokonaislistan kymmenenneksi.

Ennakoissa ollut Reetta Aallon ohjaama Heinähattu, Vilttitossu ja kana oli viikonlopun toiseksi katsotuin. Tämän viikon perjantaina ensi-iltaan tuleva elokuva keräsi jo nyt 5391 katsojaa. Sarjan kolme edellistä elokuvaa ovat keränneet Suomessa yhteensä yli 670 000 katsojaa.

Viikon korkein varsinainen ensi-ilta oli sijalta neljä löytyvä 3913 katsojaa kerännyt ruotsalais-suomalainen perheen pienimmille suunnattu Jenny Jokelan ohjaama animaatio Aarne Alligaattori ja viidakkoystävät.

Ensi-illassa oli myös Cannesin Kultaisen palmun ja lukuisia muita palkintoja voittanut Justine Trietin Putoamisen anatomia. Se keräsi 2775 ja oli kuudes.

Kotimaista indie-elokuvaa edusti kaikkien aikojen väkivaltaisimmaksi suomalaiseksi elokuvaksi mainostettu Esa Jussilan ohjaama (Pri)sons. Elokuva keräsi 528 katsojaa 24 teatterissa. Yhteensä sillä on katsojia 592.

Lisäksi Zelda Williamsin romanttinen kauhukomedia Lisa Frankenstein keräsi 51 teatterissa 609 katsojaa (ennakoiden kanssa 684).