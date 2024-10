Top 20: Niko ja myrskyporojen arvoitus ylsi listaykköseksi

Viikonloppuna tuli ensi-iltaan peräti yhdeksän elokuvaa

Kari Juusosen ja Jørgen Lerdamin ohjaama Niko ja myrskyporojen arvoitus keräsi ensi-iltaviikonloppunaan 10 860 katsojaa ja päihitti tiukassa kamppailussa toiseksi pudonneen Joker: Folie À Deux’n. Yli sataan maahan myyty kolmas Niko-elokuva tulee ensi-iltaan kymmenissä maissa loppuvuoden ja ensi vuoden alun aikana. Sarjan kaksi ensimmäistä elokuvaa ovat keränneet Suomessa yhteensä liki 390 000 katsojaa (Niko – lentäjän poika (2008) 233 663 ja Niko 2 – Lentäjäveljekset (2012) 155 316). Kansainväliset katsojaluvut mukaan lukien elokuvat ovat keränneet reilusti yli 6,5 miljoonaa katsojaa.

Kakkoseksi pudonneen Joker: Folie À Deux’n katsojaluku putosi ensi-iltaviikonlopusta yli 70 %. Elokuva keräsi viikonloppuna 10 655 katsojaa eli vain 205 katsojaa vähemmän kuin Niko ja myrskyporojen arvoitus. Yhteensä uudella Jokerilla on 61 805 katsojaa.

Viikonlopun toiseksi korkein uutuus oli sekin kotimainen jatko-osa. Juuso Laation ja Jukka Vidgrenin ohjaama Hevimpi reissu keräsi 8 647 katsojaa ja avasi sijalla kolme. Ensimmäinen Hevi reissu (2018) keräsi yhteensä 36 926 katsojaa.

Viikonlopun muut ensi-illat avasivat seuraavasti: Ali Abbasin elokuva The Apprentice avasi viidentenä 4699 katsojalla. Donald Trumpista kertova elokuva on Abbasin kolmas Suomessa levitykseen tuotu. Ohjaajan aiemmat elokuvat kehuja keränneet Holy Spider (2021, Suomen ensi-ilta 2022) ja Raja (2018) keräsivät 4 286 ja 3 672 eli uusimmasta elokuvasta tuli jo ensi-iltaviikonlopun jälkeen ohjaajan katsotuin Suomessa.

50-vuotisjuhlaansa viettävä kauhuelokuvan pahamainen mutta ylistetty klassikko uusinta ensi-illassa ollut Tobe Hooperin Teksasin moottorisahamurhat keräsi 1822 ja avasi sijalla 12. Suomessa alun perin sensuuriin kouriin jäänyt elokuva sai ensi-iltansa vasta 24 vuotta valmistumisensa jälkeen vuonna 1996. Tuolloin elokuva keräsi 7052 katsojaa.

Zar Amir Ebrahimin ja Guy Nattivin georgialais-yhdysvaltalainen iranilaisesta judokasta kertova Tatami keräsi 529 katsojaa, Tensai Okamuran ohjaama anime-elokuva My Hero Academia: You’re Next taas 486. Sarjan aiemmat elokuvat My Hero Academia: Worlds Heroes Mission (2021) ja My Hero Academia: Heroes Rising (2019) keräsivät 2 346 ja1 536 katsojaa. Toinen japanilainen ensi-ilta Takehito Sakamoton ohjaama Vuokraperheet keräsi 442, intialainen T.J. Gnanavelin ohjaama ja Manamin levittämä viidessä teatterissa esitetty Vettaiyan 273 katsojaa (yhteensä 399) ja yhdessätoista teatterissa katsojia kerännyt ELKE ry:n levittämä Mother, Couch – äiti sohvalla 198 katsojaa.