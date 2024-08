Top 20: Se päättyy meihin debytoi listakärjessä

Justin Baldonin ohjaama romanttinen draama Se päättyy meihin keräsi avausviikonloppunaan 20 462 katsojaa, mikä riitti viikonlopun katsotuimman elokuvan titteliin. Blake Livelyn tähdittämä elokuva on ensimmäinen Colleen Hooverin romaaneihin perustuva elokuvasovitus. Jo viime keskiviikkona ensi-iltansa saanut elokuva on kerännyt jo 30 532 katsojaa.

Kärkikamppailu oli tiukka: kaksi edellistä viikkoa kärkipaikkaa pitänyt Deadpool & Wolverine keräsi nyt 19 670 ja 300 000 katsojan rajaa lähestyvä Inside Out – mielen sopukoissa 2 18 471 katsojaa.

Viikonlopun toiseksi korkein ensi-ilta oli Osgood Perkinsin ohjaama kauhuelokuva Longlegs. Sijalle viisi yltänyt elokuva keräsi 7069 katsojaa. Kuudentena taas avasi 3274 katsojaa kerännyt Eli Rothin ohjaama videopeliin perustava sci-fi-toimintakomedia Borderlands.

Viikonlopun neljäs ensi-ilta oli kolmessa teatterissa esitetty Jon Spiran ohjaama dokumentti The Life and Deaths of Christopher Lee. Elokuva keräsi 43 katsojaa.