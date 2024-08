Top 20: Se päättyy meihin kolmatta viikkoa listakärjessä

Blake Livelyn tähdittämä Se päättyy meihin jatkaa kolmatta viikkoa listakärjessä. Elokuva keräsi viikonloppuna 13 086 katsojaa. Kokonaisuudessa se on kerännyt jo 93 991 katsojaa ja noussut vuoden kymmenenneksi katsotuimmaksi elokuvaksi.

Viime viikon kakkonen ja kolmonen vaihtoivat paikkoja, kun Inside Out – mielen sopukoissa 2 nousi toiseksi ja Deadpool & Wolverine jäi kolmanneksi. Inside Out 2 on kerännyt yhteensä jo 319 307 katsojaa ja on enää 5000 katsojan päässä Luottomies-elokuva: All in -elokuvasta. Uusi Deadpool taas ylitti 200 000 rajan. Samalla siitä tuli elokuvasarjan toiseksi katsotuin. Ykkösosakaan ei ole kuin vajaan 40 000 katsojan päässä.

Viikonlopun korkein uutuus oli Zoë Kravitzin ohjaama musta komedia Blink Twice. 3228 katsojaa kerännyt elokuva avasi sijalla kuusi. Sijalla kahdeksan taas avasi 2259 katsojalla Rupert Sandersin ohjaama The Crow. Alex Proyasin ohjaama alkuperäinen vuoden 1994 kulttisuosikki The Crow keräsi yhteensä 10 807 katsojaa. Sijalla yhdeksän oli myös ensi-ilta: 1580 katsojaa kerännyt Robert Guédiguianin ohjaama ranskalais-italialainen romanttinen draamakomedia Elämä on juhla. Elokuva on ohjaajan viides Suomessa ensi-iltansa saanut elokuva. Parhaiten niistä on menestynyt vuoden 2017 (Suomen ensi-ilta 2018) Talo meren rannalla 21 100 katsojalla.

Sijalla 13 avasi kotimainen dokumenttielokuva Karoliina Gröndahlin ohjaama Kivun ja ilon työ. Elokuva keräsi viikonloppuna 426 katsojaa.

Viikonlopun viides ensi-ilta oli Elke ry:n levittämä David ja Nathan Zellnerin ohjaama isojalkojen elämää seuraava komedia Sasquatch Sunset. 118 katsojaa (193 ennakot mukaa lukien) kerännyttä elokuvaa esitettiin 12 teatterissa.