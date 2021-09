Top 20: Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings viikonlopun ylivoimaisesti katsotuin

Marvel-universumiin sijoittuva Destin Daniel Crettonin ohjaama ja Simu Liun tähdittämä Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings avasi yli 16 000 katsojalla ja oli viikonlopun ylivoimaisesti katsotuin. Marvel Cinematic Universen neljännen vaiheen toinen elokuva avasi hieman paremmin kuin vajaalla 15 000 katsojalla heinäkuussa avannut vaiheen ensimmäinen elokuva Black Widow.

Viikon muut uutuudet olivat After We Fell sijalla kolme, Reminiscence sijalla 11 ja Yhdessä sijalla 12.

Monet elokuvat paransivat katsojamääriään viime viikonlopusta. Top 20:ssä kovimmat nousut katsojissa tekivät viime viikonlopun ykkönen Isä, joka keräsi yli 30 % enemmän katsojia kuin viime viikonloppuna. Uuden Marvel-elokuvan takia se kuitenkin putosi listalla sijalle kaksi. Pertsa ja Kilu keräsi 39 % enemmän katsojia kuin viime viikonloppuna. Sija putosi kuitenkin silläkin yhden. Eniten katsojamääräänsä paransi sijansa pitänyt, ennakoissa jatkanut Ryhmä Hau -elokuva, joka paransi tulostaan 41 %. Yhteensä elokuvat keräsivät 69 % enemmän katsojia kuin viime viikonloppuna.