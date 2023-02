Top 20: Sisu jatkoi katsojalistan hallintaa

Jalmari Helanderin ohjaama Sisu pysyi odotetusti kärjessä ja onnistui keräämään toisenakin viikonloppuna yli 20 000 katsojaa. Yhteensä se on kerännyt jo 62 785 katsojaa ja noussut vuoden 2023 katsotuimmaksi ensi-illaksi ja vuosilistallakin jo neljänneksi.

Viikonloppu tarjosi neljä ensi-iltaa. Niistä parhaiten avasi Martin McDonaghin kehuttu The Banshees of Inisherin. Sijalle viisi yltänyt elokuva keräsi 7 838 katsojaa eikä jäänyt viikonlopun kakkossijastakaan kuin vajaat tuhat katsojaa. McDonaghin edellinen elokuva Three Billboards Outside Ebbing, Missouri (2017) keräsi 51 382 katsojaa ja on ohjaajan selvästi menestynein Suomen elokuvateattereissa. Tämän viikkoinen avaus oli tosin 900 katsojaa parempi kuin Ebbing, Missourin.

Sijalla seitsemän löytyy Guy Ritchien Operation Fortune: Ruse de guerre 4 924 katsojalla. Ritchien menestyneimmät elokuvat Suomessa ovat olleet Aladdin (2019) yli 200 000 katsojallaan ja 2010-luvun Sherlock Holmes -elokuvat. Ohjaajan läpimurtoelokuva Puuta, heinää ja muutama vesiperä (1998) keräsi aikoinaan 11 743 katsojaa ja on ohjaajan seitsemänneksi katsotuin Suomessa.

Sijalla kahdeksan avasi M. Night Shyamalanin mysteerikauhuelokuva Knock at the Cabin 3 045 katsojalla. Tasaiseen tahtiin elokuvia ohjaavan Shyamalanin katsotuimmat elokuvat ovat vuosituhannen vaihteessa julkaistut Kuudes aisti (1999), Signs (2002) ja Unbreakable – särkymätön (2000).

Viikon neljäs uutuus oli 1849 katsojaa kerännyt ja sijalta kolmetoista löytyvä Ted Kjellssonin ohjaama ruotsalainen koko perheen seikkailuelokuva Håkan Bråkan. Elokuva on ohjaajan ensimmäinen Suomen teatterilevityksessä.

Top 20:n ulkopuolella Häät ennen hautajaisia ylitti 100 000 katsojan rajan viidentenä vuoden 2022 kotimaisena ensi-iltana. Kiljuset!-elokuvalla on vielä mahdollisuus ylittää kyseinen raja. Lisää kotimaisista 100 000 katsojan rajan ylittäneistä elokuvista top 20 -listan alla.

Elokuva Ensi-ilta Saleja Katsojat viikonloppuna Katsojat yhteensä Levittäjä 1 Sisu 27.1.2023 122 20 270 62 785 Nordisk FI 2 Saapasjalkakissa: Viimeinen toivomus 23.12.2022 73 8 722 154 312 Finnkino FI 3 Avatar: The Way of Water 14.12.2022 50 8 171 314 528 WDS FI 4 Pertsa ja Kilu – Faaraon sormus 20.1.2023 108 7 871 36 542 Finnkino FI 5 Banshees of Inisherin 16.9.2023 79 7 838 7 919 WDS FI 6 Operation Fortune: Ruse de Guerre 3.2.2023 61 4 924 4 924 SF FI 7 A Man Called Otto 6.1.2023 71 4 485 57 059 SF FI 8 Knock at the Cabin 3.2.2023 64 3 045 3 045 Finnkino FI 9 Kiljuset! 28.12.2022 42 2 599 83 458 Nordisk FI 10 Napapiirin sankarit 4 23.12.2022 43 2 490 118 306 SF FI 11 Babylon 20.1.2023 39 2 236 19 478 Finnkino FI 12 I Wanna Dance: The Whitney Houston Movie 23.12.2022 39 1 961 56 413 SF FI 13 Håkan Bråkan 3.2.2023 27 1 849 1 926 Atlantic Film 14 M3GAN 13.1.2023 30 1 777 25 587 Finnkino FI 15 Decision to Leave 14.10.2023 31 1 524 6 649 Cinemanse 16 Hamsterit 4.1.2023 59 1 514 54 542 Nordisk FI 17 Järjettömän paska idea 13.1.2023 26 822 15 372 Aurora 18 The Menu 18.11.2022 7 529 29 731 WDS FI 19 Supermarsu 2 14.10.2023 9 388 132 319 SF FI 20 Koulu maailman laidalla 25.11.2022 5 324 13 340 Mondo

Yli 100 000 katsojaa keränneet kotimaiset elokuvat

Yhteensä vuoden 1971 jälkeen ensi-iltansa saaneista kotimaisista elokuvista 199 on ylittänyt 100 000 katsojan rajan. Näistä 94 on ylittänyt 200 000, 48 elokuvaa 300 000, 23 elokuvaa 400 000 ja 13 elokuvaa 500 000 katsojan rajan. Kahtena vuotena on tullut ensi-iltaan peräti kaksi kotimaista elokuvaa, jotka ylittivät 500 000 katsojan rajan: vuonna 1973 Maa on syntinen laulu (711 909) ja Uuno Turhapuro (613 009) ja vuonna 1985 Uuno Epsanjassa (607 939) ja Tuntematon sotilas (589 914). Eniten 100 000 katsojan ylityksiä on vuoden 2012 ensi-illoista. Tuolloin yhteensä yhdeksän kotimaista elokuvaa ylitti 100 000 katsojan rajan. Niistä kaksi keräsi 200 000–300 000 katsojaa ja yksi yli 300 000 katsojaa. 1990-luvulla on kaksi vuotta (1994 ja 1996), jolloin yksikään kotimainen elokuva ei kerännyt 100 000 katsojaa.

2020-luvulla 100 000 katsojan rajan on ylittänyt koronasta huolimatta jo 15 elokuvaa. Niistä vain yksi (Teräsleidit) on yltänyt yli 200 000 katsojaan. Alla olevasta kuvasta näkyy hyvin, että 2000-luvulla ja erityisesti viimeisen reilun kymmenen vuoden aikana 100 000 rajan ylityksiä on aiempia vuosikymmeniä enemmän. Suuri syy tähän on kotimaisten ensi-iltojen valtava määrä aiempiin vuosikymmeniin nähden. Toisaalta vähintään yhtä suuri syy näyttäisi olevan 1990-luvun lopussa alkanut kotimaisten elokuvien yleinen menestys lippuluukulla: 2000-luvulla tuli ensi-iltaan vain kolme kotimaista enemmän kuin 1990-luvulla.