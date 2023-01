Top 20: Sisu täräytti ylivoimaiseksi ykköseksi

Jalmari Helanderin ohjaama Sisu keräsi avausviikonloppunaan 27 594 katsojaa. Tulos on parempi kuin yhdenkään viime vuonna ensi-iltansa saaneen kotimaisen elokuvan avaustulos. Lapinsotaan sijoittuvan toimintaelokuvan pääosassa nähdään Jorma Tommila.

Viikonlopun toiseksi korkein uutuus oli eteläkorealaisen Park Chan-Wookin Decision to Leave. Parkin aiemmista elokuvista parhaiten Suomessa on menestynyt ohjaajan edellinen elokuva The Handmaiden (2016), joka keräsi 22 231 katsojaa. Suurta kulttisuosiota nauttiva Old Boy (2003) keräsi aikanaan festivaalien ulkopuolella 2370 katsojaa.

Viikonlopun top 20 -listalle ylsi kolmaskin uusi elokuva: Siddharth Anandin ohjaama Bollywood-elokuva Pathaan keräsi viikonloppuna 1149 katsojaa. Jo keskiviikkona levitykseen tuotu elokuva on kerännyt yhteensä 2 582 katsojaa. Se on suurin katsojaluku Finnbollyn levittämistä elokuvista. Kaikkien aikojen katsotuin intialaiselokuva Suomessa on Mira Nairin ohjaama Salaam Bombay! (1988) 21 647 katsojalla.

Avatar: The Way of Water joutui luopumaan kärkipaikasta, mutta ylitti viikonloppuna 300 000 katsojan rajan. Kotimaisista elokuvista Kiljuset! on ylittänyt 80 000 ja Hamsterit 50 000 katsojan rajan. Top 20:n ulkopuolella Häät ennen hautajaisia on enää reilun sadan katsojan päässä 100 000 katsojan rajasta.

Elokuva Ensi-ilta Saleja Katsojat viikonloppuna Katsojat yhteensä Levittäjä 1 Sisu 27.1.2023 128 27 594 29 285 Nordisk FI 2 Avatar: The Way of Water 14.12.2022 56 11 184 302 756 WDS FI 3 Saapasjalkakissa: Viimeinen toivomus 23.12.2022 86 10 369 142 943 Finnkino FI 4 Pertsa ja Kilu – Faaraon sormus 20.1.2023 108 9 942 26 898 Finnkino FI 5 A Man Called Otto 6.1.2023 91 6 642 48 975 SF FI 6 Babylon 20.1.2023 60 4 235 15 606 Finnkino FI 7 Napapiirin sankarit 4 23.12.2022 56 4 036 114 542 SF FI 8 Kiljuset! 28.12.2022 57 3 604 80 379 Nordisk FI 9 M3GAN 23.12.2022 53 3 083 22 457 SF FI 9 I Wanna Dance: The Whitney Houston Movie 13.1.2023 42 3 083 52 945 Finnkino FI 11 Hamsterit 4.1.2023 94 2 934 50 728 Nordisk FI 12 Decision to Leave 14.10.2023 40 2 802 3 528 Cinemanse 13 Järjettömän paska idea 13.1.2023 43 1 666 13 518 Aurora 14 Pathaan 25.1.2023 8 1 149 2 582 15 The Menu 18.11.2022 6 624 28 788 WDS FI 16 Polta nämä kirjeet 23.12.2022 22 528 13 205 SF FI 17 Koulu maailman laidalla 25.11.2022 9 526 12 707 Cinema Mondo 18 Supermarsu 2 14.10.2023 8 478 131 922 SF FI 19 Rouva Harris lähtee Pariisiin 28.10.2023 5 380 22 721 Finnkino FI 20 One Piece Film: Red 20.1.2023 11 367 3 424 Cinema Mondo

Edit. Korjattu Avatarin kokonaisluku ja lisätty maininta 300 000 katsojan ylityksestä.