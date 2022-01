Top 20: Spider-Man: No Way Home oli vuodenvaihteen katsotuin elokuva

Koronarajoitusten tiukennusten myötä elokuvateatterit menivät vuodenvaihteen alla kiinni suuressa osassa maata. Sielläkin, missä teatterit ovat auki, on näytöskohtaisten lippujen määrää rajoitettu.

Spider-Man: No Way Home jatkoi katsotuimpana elokuvana kolmatta viikonloppua. Rajoituksista huolimatta se keräsi viikonloppuna 3644 katsojaa. Yhteensä sillä on jo yli 141 000 katsojaa. Juha Wuolijoen ohjaama Vinski ja näkymättömyyspulveri (kuva) oli viikonlopun toiseksi katsotuin vajaalla 2600 katsojallaan.

Johanna Vuoksenmaan ohjaama ja Hannele Laurin tähdittämä 70 on vain numero tuli kuin tulikin ensi-iltaan 29.12.2021, tosin vain kunnissa, jossa elokuvateatterit ovat auki. Elokuva keräsi viikonloppuna 1404 katsojaa. Yhteensä ennakot mukaanlukien se on kerännyt vajaat 4900 katsojaa – osan jo vuonna 2020.

Viikon toinen uutuus oli viime vuoden Cannesin avauselokuvana maailman ensi-iltansa saanut Leos Caraxin ohjaama Annette. Musikaaligenreä uudistavan elokuvan pääosassa nähdään Adam Driver ja Marion Cotillard.