Top 20: The Super Mario Bros. Movie täräytti huipputuloksen

Elokuva Ensi-ilta Saleja Katsojat viikonloppuna Katsojat yhteensä Levittäjä

1 The Super Mario Bros. Movie 6.4.2023 125 49 065 79 532 Finnkino FI

2 Dungeons & Dragons: Honor Among Thieves 31.3.2023 72 7 474 24 483 Finnkino FI

3 John Wick: Chapter 4 22.3.2023 61 7 165 56 914 Nordisk FI

4 Scream VI 31.3.2023 63 4 330 16 155 SF FI

5 Risto Räppääjä ja villi kone 17.2.2023 57 2 860 175 872 Nordisk FI

6 Air 5.4.2023 43 2 726 4 473 WB FI

7 Hammaskeiju 7.4.2023 66 2 052 2 767 Cinemanse

8 Hiljainen Tyttö 24.3.2023 45 2 046 12 118 Future Film

9 The Pope’s Exorcist 7.4.2023 52 1 866 2 195 SF FI

10 Sisu 27.1.2023 33 1 827 147 379 Nordisk FI

11 Everything Everywhere All at Once 29.4.2022 36 1 702 69 444 Cinemanse

12 Beautiful Disaster 6.4.2023 58 1 629 2 495 Nordisk FI

13 Salaliitto Kairossa 7.4.2023 34 1 592 2 610 B-Plan

14 What’s Love Got to Do with It? 31.3.2023 39 1 314 4 683 SF FI

15 The Whale 3.3.2023 31 1 280 31 430 Nordisk FI

16 Saapasjalkakissa: Viimeinen toivomus 23.12.2022 33 1 214 208 479 Finnkino FI

17 Avatar: The Way of Water 14.12.2022 9 850 353 715 WDS FI

18 65 17.3.2023 17 645 10 380

19 Muumiot: Seikkailu ajan halki 24.2.2023 23 566 21 625 WB FI