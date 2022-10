Top 20: Supermarsu 2 jatkoi kärjessä

Supermarsu 2 keräsi toisena viikonloppunaan 18 213 katsojaa ja jatkoi katsotuimpana, Yhteensä elokuva on kerännyt jo 73 645 katsojaa ja se on noussut vuoden toiseksi katsotuimmaksi kotimaiseksi ensi-illaksi Mielensäpahoittaja Eskorttia etsimässä -elokuvan jälkeen.

Viikonloppu tarjosi peräti seitsemän ensi-iltaa.

Niistä parhaiten avasi 15 887 katsojalla sijalle kaksi yltänyt Jaume Collet-Serran ohjaama ja Dwayne Johnsonin tähdittämä supersankarielokuva Black Adam.

Kotimaisia ensi-iltoja oli kaksi – molemmat urheiluaiheisia. Aleksi Delikourasin ohjaama ja Iina Mikkosen tähdittämä Punttikomedia oli viikonlopun kolmanneksi katsotuin 14 415 katsojalla. Toinen kotimainen: Roope Oleniuksen ohjaama taitoluistelumaailmaan sijoittuva Free Skate keräsi 680 katsojaa ja oli viikonlopun 20. katsotuin. Draamatrillerin pääosassa nähdään Veera W. Vilo.

Viikonlopun muut ensi-illat olivat See How They Run sijalla 14 sekä top 20:n ulkopuolelle jääneet Dark glasses – mustat lasit (310 katsojaa 17 salissa), Hilma (186 katsojaa kahdessa salissa) ja Evolution (161 katsojaa 15 salissa).