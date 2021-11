Top 20: Syke-elokuva: Hätätila avasi listan kärjessä

Syke-elokuva: Hätätila nousi viikonlopun selvästi katsotuimmaksi elokuvaksi yli 28 000 katsojan saaliillaan. Syke-tv-sarjaan perustuva itsenäinen elokuva katkaisi 007 No Time to Dien viiden viikonlopun mittaisen ykkösputken. Bondin päiväkohtainen putki katkesi tosin jo viime maanantaina, kun Hytti nro 6 nousi kolmeksi päiväksi päivän katsotuimmaksi. Tony Laineen ohjaama ja Iina Kuustosen tähdittämä Syke-elokuva: Hätätila on valmistunut ilman Suomen elokuvasäätiön tukea. Markkinointi- ja levitystukea se on kuitenkin saanut.

Viikonlopun toinen kotimainen uutuus oli Claes Olssonin ohjaama Rikinkeltainen taivas, joka avasi sijalla yhdeksän 3 300 katsojalla. Olssonin menestyneimmät elokuvat teattereissa ovat olleet vuoden 2005 Onnen varjot (80 049 katsojaa) sekä vuoden 1993 Akvaariorakkaus (74 645).

Marvel supersankarielokuva Eternals avasi sijalla neljä. Oscar-voittaja Chloé Zhaon ohjaama elokuva sai ensi-iltansa jo viime keskiviikkona ja on kerännyt yhteensä 19 250 katsojaa, joista viikonloppuna 13 200. Zhaon edellinen elokuva Nomadland sai ensi-iltansa koronarajoitusten aikana ja keräsi reilut 24 000 katsojaa.

Viikonlopun neljäs uutuus oli sijalla 20 löytyvä Joe Carnahanin ohjaama toimintatrilleri Copshop. Ohjaajan edellinen elokuva Suomen teatterilevityksessä oli kymmenen vuoden takainen The Grey – Suden hetki.

Vaikka 007 No Time to Die putosi viikonlopun toiseksi katsotuimmaksi, se ohitti viikon aikana kaikkien aikojen tilastossa mm. Frozen 2:n ja Roger Mooren katsotuimman Bondin Octopussy – mustekalan. Bondeista No Time to Dien edellä on enää Skyfall ja Spectre, molemmat tosin vielä varsin kaukana.