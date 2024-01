Top 20: Syke-elokuva: Särkynyt sydän oli vuoden viimeisen viikonlopun katsotuin

Taavi Vartian ohjaama joulupäivänä ensi-iltansa saanut Syke-elokuva: Särkynyt sydän oli vuoden 2023 viimeisen viikon ja viikonlopun katsotuin elokuva. Elokuva keräsi viikonloppuna 17 325 katsojaa. Yhteensä se ehti kerätä vuoden 2023 puolella 47 754 katsojaa.

Vuoden viimeisen viikon aikana tuli ensi-iltaan kolme muutakin kotimaista elokuvaa: 26.12. ensi-iltansa saanut Rike Jokelan ohjaama Huijarit oli viikonlopun yhdeksänneksi katsotuin 5 126 katsojalla (yhteensä 11 250). Selma Vilhusen ohjaama Neljä pientä aikuista taas oli kymmenenneksi katsotuin 4 186 katsojalla (yhteensä 27.12. ensi-iltansa saanut elokuva on kerännyt 6 784 katsojaa). Perjantaina 29.12.2023 sai ensi-iltansa Keke Soikkelin ohjaama Tuomion saari, joka avasi sijalla 14 keräten 2 753 katsojaa (yhteensä 2 941).

Lisäksi ensi-illassa oli sijalla 11 Anyone But You 3 927 katsojalla (yhteensä 6 775) ja sijalla 18 ruotsalainen Viimeinen startti (493 viikonloppuna, 1 839 yhteensä). Blue Jean taas keräsi 219 katsojaa viidessä teatterissa.

Joulun jälkeiset päivät ovat olleet tutusti vilkkaita elokuvissa käyntien osalta. Top 20 listan ulkopuolella Five Nights at Freddy’s ylitti 100 000 katsojan rajan. Nälkäpeli: Balladi laululinnuista ja käärmeistä, Napoleon ja Vonkka lähestyvät samaista rajaa hyvää vauhtia.