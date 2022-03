Top 20: The Batman jatkaa katsojalistan hallintaa

The Batman keräsi toisena viikonloppunaan yli 25 000 katsojaa ja jatkoi listan suvereenia hallintaa. Elokuva keräsi enemmän katsojia kuin sijojen 2–7 elokuvat yhteensä. Yhteensä The Batman on kerännyt jo lähes 84 000 katsojaa ja noussut vuoden 2022 toiseksi katsotuimmaksi elokuvaksi.

Viikonlopun korkein uutuus oli reilulla 3500 katsojalla sijalla kahdeksan Kenneth Branaghin Belfast. Julien Fournetin ohjaama koko perheen ranskalaisanimaatio Ellin seikkailut – Vilja’s äventyr avasi sijalla 13 ja Paul Thomas Andersonin Licorice Pizza sijalla 14. Giuseppe Tornatoren ohjaama dokumenttielokuva Ennio keräsi 287 katsojaa 23 teatterissa ja oli viikonlopun 22. katsotuin.