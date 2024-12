Top 20: Vaiana 2 avasi lähes 40 000 katsojalla

Disney-animaatio Vaiana 2 keräsi avausviikonloppunaan 38 938 katsojaa ja oli viikonlopun ylivoimaisesti katsotuin. David Derrick Jr.:n, Jason Handin ja Dana Ledoux Millerin ohjaama elokuva on jatko-osa vuoden 2016 hitille Vaiana, joka keräsi levityksensä aikana 140 246 katsojaa.

Viikonlopun muista ensi-illoista Anna Kendrickin ohjaama Woman of the Hour keräsi 1 533 katsojaa ja oli kahdeksanneksi katsotuin. Elokuva on näyttelijänä paremmin tunnetun Kendrickin debyyttiohjaus. Ohjaaja nähdään elokuvan pääosassa.

Erik Poppen ohjaama norjalaiselokuva Quisling: Viimeiset päivät keräsi 642 katsojaa. Elokuva on Poppen viides Suomessa levitykseen tuotu elokuva. Parhaiten niistä on menestynyt vuoden 2013 (Suomen ensi-ilta 2014) Tuhat kertaa hyvää yötä 7 731 katsojalla.

Gabriel Bienczyckin ja Richard Karpalan ohjaama kauhudraama Falling Stars – Noitien yö keräsi 18 teatterissa 208 katsojaa (yhteensä 219).

Kotimaisista ensi-illoista Otso Tiaisen ohjaama dokumenttielokuva Shadowland sai kahdessatoista teatterissa 300 katsojaa. Uusinta ensi-illassa taas oli Mika Kaurismäen vuoden 1984 elokuva Klaani: Tarina Sammakoitten suvusta, joka keräsi kuudessa teatterissa 79 katsojaa.

Vain viime torstaina esitetty dokumentti Hayao Miyazaki and The Heron keräsi 19 teatterissa 326 katsojaa.