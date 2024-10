Top 20: Venom: The Last Dance oli viikonlopun katsotuin

Tuukka Temosen ohjaama Vares X avasi kolmantena.

Kolmas Venom-elokuva Kelly Marcelin ohjaama ja Tom Hardyn tähdittämä Venom: The Last Dance avasi listaykkösenä keräten 19 455 katsojaa. Elokuvasarjan kaksi edellistä osaa Venom (2018) ja Venom: Let There Be Carnage (2021) keräsivät kaikkiaan 107 016 ja 73 436 katsojaa.

Viikonlopun korkein kotimainen uutuus oli sijalla kolme avannut kymmenes Vares-elokuva Tuukka Temosen ohjaama Vares X. Elokuva sai ensi-iltansa jo viime keskiviikkona ja on kerännyt 15 075 katsojaa. Viikonlopun tulos oli 8 982. Sarjan elokuvat ovat keränneet yhteensä yli 1,1 miljoonaa katsojaa. Selvästi katsotuimmat ovat kolme ensimmäistä Varesta: Vares – yksityisetsivä (2004), V2 – jäätynyt enkeli (2007) ja Vares – Pahan suudelma (2011), jotka keräsivät 201 134, 193 674 ja 204 203 katsojaa. Temosen elokuvista taas katsotuin on hänen ensimmäinen pitkä fiktionsa Apulanta-yhtyeen tarinan kertova Teit meistä kauniin (2016) 102 842 katsojalla.

Viikonlopun kolmanneksi korkein uutuus oli sijalla viisi avannut John Crowleyn ohjaama We live in Time. 4 145 katsojaa keränneen draamaelokuvan pääsosissa nähdään Andrew Garfield ja Florence Pugh.

Ensi-iltansa sai myös Mikko Mäkelän ohjaama isobritannialais-suomalais-belgialainen yhteistuotanto Sebastian. 21 teatterissa esitetty elokuva keräsi 273 katsojaa (ennakoiden kanssa 325). Maailman ensi-iltansa Sundancen elokuvafestivaalin World Cinema Dramatic Competition -kilpasarjassa tammikuussa 2024 saanut elokuva on nähty lisäksi mm. Lontoon filmifestivaaleilla ja Suomessa Rakkautta & Anarkiaa -festivaalilla. Mäkelän ensimmäinen pitkä fiktio A Moment in the Reeds (2017) keräsi Suomessa 3 224 katsojaa.

Ensi-illaksi oli merkitty myös Jeanie Finlayn ohjaama Your Fat Friend, joka keräsi yhdessä salissa yhdeksän katsojaa.