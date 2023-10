Top 20: Viiden katsotuimman joukkoon mahtui kolme ensi-iltaa

Aki Kaurismäen Kuolleet lehdet jatkaa edelleen kärjessä.

Ensi-illassa ollut Aleksi Delikourasin ohjaama Spede (kuva) avasi viikonlopun toiseksi katsotuimpana. Riku Niemisen tähdittämä elämäkertaelokuva keräsi viikonloppuna 11 283 katsojaa. Kärkipaikan piti kuitenkin Aki Kaurismäen Kuolleet lehdet, joka keräsi kolmantena viikonloppunaan 13 792 katsojaa. Yhteensä Kaurismäen elokuvalla on jo 117 438 katsojaa ja vuosilistalla se on sijalla 11. Samaisella listalla sijaa ylempänä löytyy tämän viikonlopun neljänneksi katsotuin elokuva Lapua 1976. Sillä on katsojia jo 119 107, joista viikonloppuna se keräsi 8 042.

Viikonlopun viiden katsotuimman elokuvan joukossa oli Speden lisäksi kaksi muutakin ensi-iltaa: Saw-kauhuelokuvasarjan uusin osa Saw X oli perjantain katsotuin ja viikonlopun kolmanneksi katsotuin 9 882 katsojalla. Viidentenä taas avasi tieteistoimintaseikkailu The Creator 6 477 katsojalla.

Viikonlopun toinen kotimainen ensi-ilta Pete Eklundin, Jussi Lehtomäen ja Patrik Sigmundtin ohjaama Michael Monroe -dokumenttielokuva keräsi 3 754 katsojaa ja oli kymmenenneksi katsotuin. Sijalta 12 löytyvä Marble Oyn levittämä Jesus Revolution taas keräsi 2207 katsojaa. Brittidraama Viimeinen vuoro keräsi 1 348 katsojaa ollen 17. Yash Fin levittämä intialaiselokuva Jawan tuli levitykseen jo viime viikon loppupuolella. Viikonloppuna 575 katsojaa kahdeksassa teatterissa keränneellä elokuvalla on yhteensä jo 2 241 katsojaa.

Listan kuudentena löytyvä Muumipeikko ja pyrstötähti on kerännyt jo yli 25 000 katsojaa. Jos mukaan lasketaan alkuperäisleikkauksen (1992) katsojaluvut, ylitti elokuva viikonloppuna 200 000 katsojan rajan.