Top 20: Viikonlopun katsojalistalla ei juuri muutoksia

Spider-Man: No Way Home jatkaa tuttuun tapaan kärjessä. Se saavuttaa tällä viikolla 160 000 katsojan rajan. Myös muuten top 20:ssä on hyvin vähän muutoksia viime viikkoon nähden. Koronarajoitusten takia tämäkään viikonloppu ei tarjonnut yhtään ensi-iltaa.

Elokuva Ensi-ilta Saleja Katsojat viikonloppuna Katsojat yhteensä Levittäjä 1 Spider-Man: No Way Home 15.12.2021 50 2 857 159 988 SF FI 2 Sing 2 22.12.2021 41 1 334 27 199 Finnkino FI 3 The King’s Man 17.1.2022 41 1 263 6 532 WDS FI 4 Vinski ja näkymättömyyspulveri 22.12.2021 51 1 241 29 899 Finnkino FI 5 70 on vain numero 29.12.2021 44 784 10 903 Nordisk FI 6 The Matrix Resurrections 22.12.2021 35 768 22 255 SF FI 7 Spencer 25.12.2021 39 664 14 729 Finnkino FI 8 House of Gucci 3.12.2021 25 555 31 560 SF FI 9 007 No Time to Die 30.9.2021 22 369 623 908 SF FI 10 Hytti nro 6 29.10.2021 20 353 131 831 B-Plan 11 Syke-elokuva: Hätätila 5.11.2021 16 318 121 612 SF FI 12 Piemonten tryffelinmetsästäjät 10.12.2021 19 283 7 700 Cinema Mondo 13 Omerta 6/12 19.11.2021 17 253 60 404 SF FI 14 Encanto 26.11.2021 11 217 32 237 WDS FI 15 Tunturin tarina 3.12.2021 18 178 44 017 Nordisk FI 16 West Side Story 8.12.2021 11 121 9 021 WDS FI 17 The French Dispatch 22.10.2021 4 56 15 884 WDS FI 18 Sorjonen: Muraalimurhat 27.10.2021 5 49 53 842 Aurora Studios Oy 19 Ghostbusters: Afterlife 26.11.2021 4 44 17 005 SF FI 20 Annette 29.12.2021 5 42 1 044 Future Film