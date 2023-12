Top 20: Vonkka avasi listan kärjessä

Paul Kingin ohjaama Vonkka avasi viikonlopun katsotuimpana 18 717 katsojalla. Ennakot mukaan laskien elokuvalla on nyt 25 532 katsojaa. Nimihahmo Villi Vonkkan (Willy Wonkan) roolissa nähdään Timothée Chalamet.

Viikonlopun muut uutuudet olivat sijalla 10 Ken Loachin The Old Oak 1 107 katsojalla sekä top 20:n ulkopuolelle jääneet Mario Martonen ohjaama italialaisranskalainen draamaelokuva Nostalgia, joka keräsi 21 teatterissa 377 katsojaa (yhteensä 744) ja Anna Hintsin ohjaama Viron Oscar-ehdokkaaksi valittu dokumentti Savusaunasisaruus, jolle katsojia kertyi 365 (yhteensä 573) 16 teatterissa.

Ennakoissa nähty animaatioelokuva Wish oli viikonlopun neljänneksi katsotuin ja Pelle Hermanni ja hypnotisoija 15.

Aki Kaurismäen Kuolleet lehdet keräsi viikonloppuna 4 060 katsojaa ja paransi tulostaan viime viikonlopusta peräti 60 %. Sijoitus kuitenkin putosi yhdellä. Yhteensä elokuva on kerännyt jo 228 419 katsojaa ja nouseekin alkuviikon aikana vuoden neljänneksi katsotuimmaksi elokuvaksi ohi Indiana Jones and the Dial of Destinyn.