Toukokuun 2024 katsotuimmat elokuvat

The Fall Guy ylsi hiljaisen toukokuun katsotuimmaksi

Toukokuussa käytiin teattereissa vain 319 025 kertaa. Luku oli kuukausitasolla alkuvuoden selvästi hiljaisin ja 43 % pienempi kuin vuosien 2015–2019 toukokuun katsojakeskiarvo. Kun koronavuodet 2020 ja 2021 jätetään huomiotta, viimeksi toukokuussa on ollut vähemmän katsojia viime vuosituhannella vuonna 1999.

Kuukauden katsotuimmaksi elokuvaksi nousi huhtikuun loppupuolella ensi-iltansa saanut The Fall Guy, Elokuva keräsi 30 817 katsojaa. Huhtikuun jättihitti Kyllä isä osaa -elokuva keräsi vielä toukokuussakin katsojia, mikä riitti kuukauden kakkossijaan 23 026 katsojasaaliilla. Kolmanneksi katsotuin oli toukokuun alkupuolella ensi-iltansa saanut Kingdom of the Planet of the Apes 22 687 katsojalla. Sijat 4–7 olivat 20 000 tuhannen katsojan molemmin puolin, niin että seitsemänneksi katsotuimman elokuvan katsojaluku oli reilun tuhannen katsojan päässä neljännestä sijasta. Nelikon muodostivat Furiosa: A Mad Max Saga, Kung Fu Panda 4, Civil War ja Karvinen.

Kuten edellä jo mainittiin, kuukauden kokonaiskatsojamäärä oli koronavuodet huomiotta jättäen 2000-luvun alhaisin. Kotimaisten elokuvien osalta tilanne oli kuitenkin keskiarvon mukainen. Kotimaisia elokuvia käytiin katsojamassa toukokuussa 76 994 kertaa, mikä on vain prosentin alle vuosien 2015–2019 keskiarvon ja ylipäätään korkein kotimaisten elokuvien toukokuun luku sitten vuoden 2016. Hyvää tulosta selittää se, että kuukauden kuudenneksi katsotuin elokuva Civil War on laskettu tässä kotimaiseksi vähemmistöyhteistuotannoksi. Toukokuun kotimaisuusaste oli 24,1 %. Koko vuoden kotimaisuusaste vähemmistöyhteistuotannot mukaan lukien on tähän mennessä peräti 49,5 %.

Toukokuun aikana kuusi eri elokuvaa keräsi päivän katsotuimman elokuvan tittelin. Eniten ykköspäiviä, peräti kymmenen kappaletta, keräsi Kingdom of the Planet of the Apes. The Fall Guy oli katsotuin kahdeksana päivänä ja Furiosa: A Mad Max Saga seitsemänä. Kaksi päivän katsotuimman elokuvan titteliä meni kolmelle eri elokuvalle: Kyllä isä osaa -elokuvalle, IF – Ihmeellisille frendeille ja Karviselle, joka on ehtinyt kerätä saman määrän titteleitä jo kesäkuussa.