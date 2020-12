Tove avaa Göteborgin elokuvajuhlat tammikuussa 2021

Helsinki-filmin tiedote

Zaida Bergrothin TOVE on valittu Göteborgin elokuvajuhlien avauselokuvaksi 29. tammikuuta. Samalla elokuva saa Ruotsin ensi-iltansa. Menestyselokuvalla on Suomessa ollut tähän mennessä jo yli 150 000 katsojaa ja se on pysytellyt koko syksyn katsojatilastojen kärjessä. TOVE nimitettiin vastikään Suomen Oscar-ehdokkaaksi ja elokuva kilpailee myös Göteborgin elokuvajuhlien Nordic Competition -sarjassa.

Göteborgin elokuvajuhlien taiteellinen johtaja Jonas Holmberg sanoo olevansa ylpeä siitä, että TOVE avaa elokuvajuhlan vuonna 2021.

”Elokuvajuhlamme avataan tanssahtelevalla kunnianosoituksella rajat ylittävälle luovuudelle. Se on erityisen hienoa näinä haasteellisina aikoina. TOVE on tarkka ja koskettava teos Janssonin ainutlaatuisesta elämästä.”

Elokuvan ohjaaja Zaida Bergroth toteaa:

”Ruotsilla oli suuri merkitys Tove Janssonin elämässä, ja tuskin maltan odottaa, että pääsemme näyttämään elokuvaa yleisölle Göteborgissa. Samoin kuin suomalaisilla, myös ruotsalaisilla tuntuu olevan erityinen ja läheinen suhde Toveen, ja toivon, että elokuvamme tulee entisestään laajentamaan kuvaa tästä hienosta taiteilijasta. Olen iloinen ja ylpeä, että TOVE saa kunnian avata Göteborgin elokuvajuhlat!”

TOVE-elokuvan tuottajat Andrea Reuter ja Aleksi Bardy Helsinki-filmistä iloitsevat festivaalikutsusta.

”Olemme todella iloisia ja ylpeitä siitä, että TOVE avaa Pohjoismaiden tärkeimmät elokuvajuhlat ja kilpailee siellä. Vihdoinkin saamme näyttää tämän kauan kaivatun elokuvan pohjoismaisille naapureillemme ensin festivaalinäytöksenä ja tämän jälkeen elokuvateattereissa Ruotsissa, Tanskassa ja Norjassa! Uskomme, että Toven elämänjanoa ja asennetta tarvitaan näinä aikoina erityisen paljon. Toivomme, että elokuvamme antaa iloa ja inspiraatiota, joita kaikki tarvitsemme juuri nyt.”

Tämänhetkisistä olosuhteista johtuen Göteborgin elokuvajuhlat järjestetään digitaalisena festivaalina. Tove-elokuva esitetään verkossa avajaisiltana 29.1.2021.

TOVE sai Suomen ensi-iltansa 2.10.2020. Elokuvan on ohjannut Zaida Bergroth ja sen on käsikirjoittanut Eeva Putro. Elokuvan on tuottanut Helsinki-filmi tuottajinaan Andrea Reuter ja Aleksi Bardy yhteistuotannossa Anagram Swedenin kanssa, ja sen levittää Suomessa Nordisk Film. TOVEn pääyhteistyökumppani on Amnesty International Finland.

Ruotsissa TOVE-elokuvan levityksestä vastaa NonStop Entertainment ja se saa ensi-iltansa keväällä 2021.