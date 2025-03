Tuotanto-osasto tiedottaa maaliskuussa 2025

Tässä tiedotteessa kerromme uusista pakollisista liitteistä, tukimaksimista, henkilökohtaisten apurahojen merkitsemisestä kehittämis- ja tuotantotukihakemuksiin sekä tuotantoyhtiön omarahoituksesta. Lisäksi muistutamme vuoden 2024 tilinpäätöksen lataamisesta Hakijan liitteisiin.

Ympäristösuunnitelma – pakollinen Hakijan liite

Koskee tukimuotoja: Kehittämistuki, Slate-kehittämistuki, Tuotantotuki, 50/50-tuotantotuki, Elokuvateattereiden toimintatuki, Elokuvateattereiden laitehankinta- ja kunnostustuki, Elokuvafestivaalituki

Vuoden toisesta hakukierroksesta alkaen (deadline 1.4.2025) edellytämme ympäristösuunnitelmaa tukea hakevilta yrityksiltä ja yhteisöiltä tuotannon tukien sekä elokuvateatteri- ja festivaalitukien osalta.

Ympäristösuunnitelma on dokumentti, joka määrittelee, kuinka yritys tai yhteisö aikoo minimoida ympäristörasituksensa ja edistää kestävää kehitystä toiminnassaan.

Suunnitelma on pakollinen Hakijan liite ja ladataan tukihakemusjärjestelmässä Hakijan liitteisiin. Se on yritys/yhteisökohtainen, eli jokaisesta tuotannosta ei tarvitse toimittaa omaa ympäristösuunnitelmaa. Ympäristösuunnitelma päivitetään hakujärjestelmään silloin, kun siihen on tehty muutoksia.

Ympäristösuunnitelma saa olla vapaamuotoinen tai yrityksessä/yhteisössä käytössä olevan ympäristöjärjestelmän mukainen (esim. Ekokompassi, WWF Green Office). Apuna suunnitelman laadinnassa voi käyttää myös elokuvasäätiön lomakemallia, joka löytyy säätiön verkkosivuilta Lomakkeet ja ohjeet -osiosta.

Lisätietoja ekologisemmasta elokuva-alasta löydät säätiön verkkosivujen Vastuullisuus-osiosta.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma pakolliseksi tukisopimusliitteeksi

Koskee tukimuotoja: Tuotantotuki, 50/50-tuotantotuki

Vuoden toisesta hakukierroksesta alkaen edellytämme audiovisuaalisen alan yhteisellä tasa-arvotyökalulla luotua tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelmaa kaikilta myönteisen tuotantotukipäätöksen saaneilta hankkeilta.

Velvoite koskee 1.4.2025 jälkeen tehtyjä tukipäätöksiä.

Tasa-arvotyökalu auttaa tarkastelemaan tuotannon sisältöä, työsuhteita sekä työturvallisuutta tasa-arvon ja yhdenvertaisuuden näkökulmasta.

Tasa-arvo- ja yhdenvertaisuussuunnitelma on tuotantokohtainen tukisopimusliite ja se tulee olla ladattuna säätiön hakujärjestelmän Sopimusliitteet-kansioon viimeistään 2. maksuerän yhteydessä.

Lisätietoja yhdenvertaisuuden edistämisestä elokuva-alalla löydät säätiön verkkosivujen Vastuullisuus-osiosta.

2025 alkaen tukea ei myönnetä täysimääräisenä missään tukimuodossa

Muutos koskee tukimuotoja: Tuotantotuki, Kehittämistuki, Slate-kehittämistuki, Tuki elokuvan kuvailutulkkaukseen ja tekstitykseen, Koulutustuki, Kulttuuriviennin hanketuki, Kulttuuriviennin materiaali- ja markkinointituki, Kulttuuriviennin matkatuki

Valtionavustuslain määrittelyn mukaisesti tukea ei voida jatkossa myöntää kattamaan hankkeen kustannuksia täysimääräisesti missään tukimuodossa. 1.1.2025 alkaen tehtävissä päätöksissä tukea voidaan myöntää enintään 90 % säätiön hyväksymistä kustannuksista niissä tukimuodoissa, joissa tukimaksimia ei ole jo aiemmin määritelty alhaisemmaksi (esim. 50/50-tuotantotuki).

Henkilökohtaiset apurahat

Elokuvantekijän tai tuotantoyhtiön omistajan henkilökohtaiset apurahat eivät ole tuotantoyhtiön hankkimaa tai tuotantoyhtiölle myönnettyä rahoitusta, eikä niitä merkitä kehittämis- ja tuotantotuen rahoitussuunnitelmaan.

Kertokaa henkilökohtaisista apurahoista kehittämis- ja tuotantosuunnitelmissa.

Tuotantoyhtiön omarahoitus

Vain henkilöosakkaan, jolla on suora omistajuus elokuvan tuotantoyhtiöön, työpanos voidaan merkitä tuotantoyhtiön omarahoitukseen.

Tuotantoyhtiötä omistavilla yhteisöllä ei voi olla työpanosta.

Katso tukioppaasta, mitä hyväksytään tuotantoyhtiön omarahoitukseksi: Tukiopas – Tukisopimus

Tilinpäätökset 2024

Muistakaa ladata vahvistettu tilinpäätös 2024 Hakijan liitteisiin sen valmistuttua.

Tästä ei tarvitse lähettää erikseen tietoa Suomen elokuvasäätiön.

