Tytöille yleisöpalkinto Sundancesta!

Alli Haapasalon ohjaama ja Ilona Ahdin ja Daniela Hakulisen käsikirjoittama draama Tytöt tytöt tytöt menestyi maailmanensi-illassaan Yhdysvalloissa.

Elokuva sai useita kiittäviä arvioita, minkä lisäksi se palkittiin perjantaina 28.1. Sundancen kansainvälisen fiktiokilpasarjan yleisöpalkinnolta.

Haapasalo kommentoi voittoa levitysyhtiö Nordisk Filmin tiedotteessa: ”Tuntuu aivan mahtavalta, että palkinto tulee elokuvan yleisöltä. Amerikka on vaikea maa ei-englanninkielisille elokuville, joten on erityisen ihanaa, että Tytöt tytöt tytöt on resonoinut katsojissa kielimuurin ja kulttuurirajojen yli.”

Seuraavaksi elokuva esitetään Berlinalessa, jossa se kilpailee Generation 14plus -sarjassa. Suomessa elokuva tulee teattereihin 14.4.2022.

Sundance Film Festival