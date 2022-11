Viikonlopun Kettupäivillä jaettiin MIKÄ KETUTTAA? -kilpailun palkinnot

25.-27.11. Cinema Orionissa järjestetty yhteiskunnallisten elokuvien tapahtuma Kettupäivät esitti viikonlopun aikana yhteensä 20 elokuvaa tehden yleisöennätyksensä. Festivaalin päätteeksi jaettiin MIKÄ KETUTTAA 2022? -kilpailun palkinnot.

Kuva: Tanja Ryhänen

Vuoden 2022 yhteiskunnallisten elokuvien tapahtumassa, Kettupäivillä jaettiin MIKÄ KETUTTAA? -kilpailun palkinnot. Ketutuskilpailussa haettiin nyt neljännen kerran raikkaita ideoita ja elokuva-aiheita, jotka kertovat maailmasta tässä ja nyt, pureutuvat ongelmiin ja löytävät uusia näkökulmia.

Kilpailuun tuli tuplasti enemmän ehdotuksia kuin ennen ja niiden kirjo kertoo vastaansanomattomasti nykypäivän yhteiskuntien ongelmista. Raati kiinnitti huomiota yleisimpiin teemoihin: ilmastonmuutoksen ja luontokadon, sukupuoli-identiteetin sekä sosiaalisten kysymysten ja hyvinvoinnin haasteita käsiteltiin useissa ehdotuksissa. Dokumentaarisia ehdotuksia oli selkeästi enemmän kuin fiktioita, kokeellisempia ideoita tänä vuonna aiempaa vähemmän. Moni hanke synnytti keskustelua, ajatuksia ja toiveita niiden jatkokehittelystä.

Raatilaisten yhteisiksi suosikeiksi erottautui selkeästi kaksi ehdotusta. Raati jakoi Kettupalkinnon lisäksi yhden kunniamaininnan. Kunniamaininta myönnettiin Laura Rantasen idealle Aamukävelyllä ystävien kanssa. Projektin lähtökohtana on ketutus siitä, kuinka media tarjoaa stereotyyppistä päihdekuvastoa ja samaan aikaan Suomi on Euroopan kärkimaa nuorten yliannostuskuolemissa. Kamera seuraa vapaaehtoisten siivoustalkoita Helsingin roskaisimmissa puistoissa. Työhön osallistuvat huumeista riippuvaiset ja niitä vastaan kamppailevat, eläkeläiset ja yksinäiset. Kyseessä on humaani kaupunkiluonnon suojelua vaaliva dokumentaarinen lyhytelokuva. Hyvin jäsennelty synopsis on kaunis puheenvuoro yhteisöllisyydestä ja kontaktin kaipuusta.

Kettukisan pääpalkinnon sai Saara Toivasen ja Juice Huhtalan ehdotus Videomaani. Se on fiktion, dokumentin ja kaunokirjallisuuden keinoin kerrottu lyhytelokuva rakkaudesta elokuvaan. Valtavaa VHS-kokoelmaa uhkaa matka roskalavalle ja se käynnistää tekijöissä pohdinnan teknologian yhtämittaisesta uusiutumisesta, elokuvaharrastajan hartaudesta ja pitkäjänteisyydestä kokoelmansa parissa sekä kokoelman paikasta tämän päivän maailmassa. Elokuvaan kietoutuu myös novelli kahden elokuvanharrastajan rakkaustarinasta. Raati vakuuttui vahvasta kokonaisuudesta ja oikeutetusta huolesta found footagen ja intohimon perinnöstä.

Palkintona on yhden kuukauden käsikirjoitusapuraha Suomen elokuvasäätiöstä. Kilpailun raadissa olivat Elizabeth Marschan Elävän kuvan keskus ELKE ry:stä, Iris Olsson Suomen elokuvasäätiöstä sekä puheenjohtajana Ville Suhonen ELKE ry:stä.

