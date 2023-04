Vuoden 2022 katsotuimmat elokuvat ulkomaisessa levityksessä

Suomalainen kauhuelokuva The Twin – Paha kaksonen nousi hitiksi Latinalaisessa Amerikassa.

Kuva: The Twin – Paha kaksonen / Don Films

European Audiovisual Observatory / LUMIERE on julkaissut viime vuonna levityksessä olleiden elokuvien katsojalukutiedot maailmalla. Elokuvat, joissa suomalainen tuotantoyhtiö oli vähintään osatuottajana, keräsivät Suomen rajojen ulkopuolella 1,8 miljoonaa katsojaa (yhteensä 70 eri elokuvaa). Näistä elokuvat, joissa Suomi oli päätuottajamaa, keräsivät reilut 1,1 miljoonaa katsojaa (51 elokuvaa). Vertailun vuoksi Suomessa kotimaiset elokuvat keräsivät vuonna 2022 yhteensä 1 568 416 katsojaa, kun mukaan lasketaan vähemmistöyhteistuotannot. Elokuvat, joissa Suomi oli päätuottajamaana, saivat 1 561 504 katsojaa. Lumieren tiedot eivät ole täysin kattavat. Joidenkin maiden kuten muutaman Latinlaisen Amerikan ja jopa Euroopan maan viime vuoden katsojaluvut puuttuvat vielä kokonaan. Monet viime vuonna maailmalla levitykseen tulleet elokuvat ovat jatkaneet menestystään myös tämän vuoden puolella tai saaneet ensi-iltansa joissain maissa vasta tänä vuonna. Niinpä reaaliaikainen katsojaluku voi tällä hetkellä olla monella elokuvalla jo huomattavasti suurempi.

Neljä katsotuinta elokuvaa keräsi yli 100 000 katsojaa. Näistä kolme oli elokuvia, joissa Suomi oli päätuottajamaa. Kahden kärki rikkoi puolen miljoonan katsojan rajan ja kolmaskin, kun mukaan lasketaan sen vuoden 2021 katsojaluvut. Latinalainen Amerikka ja erityisesti Meksiko osoittautui otolliseksi paikaksi suomalaiselle genre-elokuvalle.

Vuoden katsotuin suomalainen elokuva ulkomaisessa levityksessä oli Taneli Mustosen ohjaama The Twin – Paha kaksonen. Koillis-Suomeen sijoittuva, mutta Virossa kuvattu pääosin englanninkielinen kauhuelokuva keräsi katsojia erityisesti Latinalaisessa Amerikassa. Yhteensä elokuva keräsi ulkomailla liki 590 000 katsojaa, joista Meksikossa 275 000. Suomessa elokuvan näki elokuvateattereissa vajaat 8000 katsojaa.

Toinen yli puolimiljoonaa katsojaa vuonna 2022 kerännyt elokuva oli ruotsalais-ranskalais-suomalais-tanskalainen Tarik Salehin ohjaama Salaliitto Kairossa. Elokuva sai Suomessa ensi-iltansa ennen pääsiäistä. Monissa muissakin maissa elokuva on saanut ensi-iltansa vasta tämän vuoden puolella tai on tulossa levitykseen myöhemmin. Osassa Eurooppa elokuva tuotiin kuitenkin elokuvateattereihin jo viime vuoden lopulla. Erityisen hyvin elokuva on menestynyt Ranskassa ja Ruotsissa, joissa se keräsikin yli 95 % vuoden 2022 katsojaluvuistaan.

Vuoden toiseksi katsotuin elokuva, jossa Suomi oli päätuottajamaa, oli Juho Kuosmasen Hytti nro 6. Elokuva tuli monissa maissa levitykseen jo vuoden 2021 puolella. Vuonna 2022 elokuva sai Suomen ulkopuolella 240 000 katsojaa eli hiukan vähemmän kuin vuonna 2021. Yhteensä sen katsojaluku on ylittänyt 500 000 katsojan rajan. Suomessa elokuva keräsi yli 150 000 katsojaa.

Suomalaisen kauhuelokuvan hyvää menestystä maailmalla täydensi Hanna Bergholmin ohjaama Pahanhautoja. Kehuttu elokuva keräsi maailmalla 130 000 katsojaa. The Twinin tavoin sekin sai parhaimman tuloksen Meksikossa – liki 40 000 katsojaa. Suomessa Pahanhautoja on kerännyt reilut 14 000 katsojaa. Pahanhautojaa esitettiin paljon myös ulkomaisilla festivaaleilla: se oli mahdollista nähdä peräti 34 eri kansainvälisellä festivaalilla vuoden 2022 aikana.

Kauhuelokuvien lisäksi katsotuimpien elokuvien joukossa näkyy animaatioita: Muumipapan urotyöt – erään nuoren muumin seikkailut (2022) näki yli 37 000 ihmistä ulkomaisessa elokuvateatterilevityksessä. Vanhemmista animaatioista Niko – lentäjän poika (2008) keräsi vielä viime vuonnakin yli 4500 katsojaa. Yhteensä se on kerännyt ulkomailla 2,8 miljoonaa katsojaa. Vuoden 1992 Muumipeikko ja pyrstötähti -klassikon päivitetty versio sai reilut 4200 katsojaa. Suomessa elokuvaa ei tuotu lopulta levitykseen, vaikka yksittäisiä näytöksiä siitä korona-aikana järjestettiinkin.

Kotimaiset elokuvat saivat paljon huomiota myös kansainvälisessä mediassa ja festivaaleilla. Paljon kehuja kerännyt Tytöt tytöt tytöt oli viime vuoden levitetyin elokuva kansainvälisillä festivaaleilla saaden esityksiä 49 eri festivaalilta. Festivaalien ulkopuolella se keräsi ulkomailla 3600 katsojaa. Sokea mies, joka ei halunnut nähdä Titanicia -elokuvalla taas oli viime vuonna 37 festivaalilla. Ulkomaisessa levityksessä se on kerännyt 6 245 katsojaa, joista viime vuonna reilut 4 500.

Dokumenttielokuvista parhaiten pärjäsivät liki tuhat katsojaa keränneet Invisible Demons – tuhon merkit ja Aalto. Vuonna 2020 julkaistu Virpi Suutarin ohjaama Aalto on kokonaisuudessaan kerännyt Suomen ulkopuolella jo yli 21 000 katsojaa. Vähemmistöyhteistuotannoista saksalais-suomalainen dokumentti Joen toisella puolen keräsi 6 093 katsojaa. Eniten festivaaliesityksiä saanut (31 kpl) dokumenttielokuva, Iiris Härmän ohjaama Luomakunnan vartijat ei ollut levityksessä ulkomailla.

Suomen elokuvasäätiö lanseerasi vuoden 2021 loppupuolella uuden hanketuen, jolla tuetaan suomalaisia elokuvia ja niiden markkinointia ulkomaisessa elokuvateatterilevityksessä. Tukea on jaettu tähän mennessä kahdellekymmenelle eri elokuvalle yhteensä 325 600 euroa. Tuettujen elokuvien joukossa erottuvat maailmalla menestyneet suomalaiset elokuvat.

Top 20 suomalaiset elokuvat ulkomaisessa levityksessä 2022

Sija Elokuva Ohjaaja Valmistumisvuosi Tuotantomaa(t) Katsojat ulkomailla 2022 Katsojat yhteensä ulkomailla 1 The Twin – Paha kaksonen Taneli Mustonen 2022 FI 587 277 587 277 2 Salaliitto Kairossa Tarik Saleh 2022 SE / FR / FI / DK 561 070 561 070 3 Hytti nro 6 Juho Kuosmanen 2021 FI / RU / EE / DE 239 624 503 669 4 Pahanhautoja Hanna Bergholm 2022 FI / SE 129 146 129 146 5 The Innocents Eskil Vogt 2021 NO / SE / DK / FI / FR / GB 80 821 98 909 6 Muumipapan urotyöt – Erään nuoren Muumin seikkailut Ira Carpelan 2021 FI / PL 37 343 37 343 7 Tove Zaida Bergroth 2020 FI / SE 28 953 97 857 8 Dual Riley Stearns 2022 US / FI 22 964 22 964 9 Guled & Nasra Khadar Ayderus Ahmed 2021 FI / DE / FR / SO / QA 15 320 18 890 10 Yö armahtaa Mika Kaurismäki 2020 FI 15 121 15 121 11 O2 Margus Paju 2020 EE / FI / LV / LT 9 310 91 186 12 Mielensäpahoittaja Eskorttia etsimässä Mika Kaurismäki 2022 FI / DE 6 922 6 922 13 Joen toisella puolen Antonia Kilian 2021 DE / FI 6 093 6 093 14 Mestari Cheng Mika Kaurismäki 2019 FI / CN 5 904 154 153 15 Teräsleidit Pamela Tola 2019 FI 5 638 12 280 16 Niko – lentäjän poika Michael Hegner, Kari Juusonen 2008 FI / DE / DK / IE 4 553 2 767 418 17 Sokea mies, joka ei halunnut nähdä Titanicia Teemu Nikki 2021 FI 4 541 6 245 18 Muumipeikko ja pyrstötähti Hiroshi Saitô, Markus Bäckman, Carla Rindell 2021 FI 4 235 4 235 19 Deserted Kadri Kõusaar 2021 EE / SE / FI 3 970 3 970 20 Tytöt tytöt tytöt Alli Haapasalo 2022 FI 3 590 3 590

Menestystä Meksikossa ja Italiassa

Maakohtaisesti tarkasteltuna eniten suomalaisia elokuvia (pois lukien vähemmistöyhteistuotannot) katsottiin Meksikossa, jossa suomalaiset elokuvat keräsivät yli 313 000 katsojaa. Latinalaisen Amerikan hyvää saldoa täydensivät sijalta neljä löytyvä Brasilia, Kolumbia sijalla kuusi ja Argentiina sijalla kahdeksan. Euroopassa eniten suomalaisia elokuvia katsottiin Italiassa, Saksassa ja Puolassa. Toisaalta Salaliitto Kairossa keräsi Ranskassa 500 000 katsojaa.

Maa Elokuvia levityksessä Kokonaiskatsojamäärä (Suomi päätuottajamaa) 1 Meksiko 2 313 361 2 Italia 3 94 934 3 Saksa 6 85 380 4 Brasilia 1 76 788 5 Puola 6 63 161 6 Kolumbia 1 51 828 7 Alankomaat 5 51 111 8 Argentiina 2 50 250 9 Yhdysvallat 2 37 262 10 Turkki 3 35 532

Top 20 pitkää elokuvaa kansainvälisillä festivaaleilla 2022

Elokuva Ohjaaja Festivaaleja kpl Fiktio vai Dokumentti 1 Tytöt tytöt tytöt Alli Haapasalo 49 Fiktio 2 Sokea mies joka ei halunnut nähdä Titanicia Teemu Nikki 37 Fiktio 3 Pahanhautoja Hanna Bergholm 34 Fiktio 4 Luomakunnan vartijat Iiris Härmä 31 Dokumentti 5 Metsurin tarina Mikko Myllylahti 29 Fiktio 6 Aalto Virpi Suutari 24 Dokumentti 7 Ensilumi Hamy Ramezan 23 Fiktio 7 Maija Isola Leena Kilpeläinen 23 Dokumentti 7 Karaokeparatiisi Einari Paakkanen 23 Dokumentti 10 Hytti nro 6 Juho Kuosmanen 21 Fiktio 10 Näin pilvet kuolevat Tuija Halttunen 21 Dokumentti 12 Sydänpeto Aino Suni 13 Fiktio 12 Vinski ja näkymättömyyspulveri Juha Wuolijoki 13 Fiktio 12 Eläinoikeusjuttu Vesa Kuosmanen, Saila Kivelä 13 Dokumentti 12 The Happy Worker John Webster 13 Dokumentti 12 Armotonta menoa – hoivatyön lauluja Susanna Helke 13 Dokumentti 12 Ansa Moskovassa Anna Shishova 13 Dokumentti 18 Toiveiden koulu Mohamed El Aboudi 12 Dokumentti 18 The Mission Tania Anderson 12 Dokumentti 20 Muumipapan urotyöt – Erään nuoren Muumin seikkailut Ira Carpelan 11 Fiktio

Top 5 katsotuinta lyhytelokuvaa kansainvälisillä festivaaleilla 2022

Elokuva Ohjaaja Festivaaleja kpl 1 Night of the Living Dicks Ilja Rautsi 30 2 Ihmissoihtu Risto-Pekka Blom 23 3 Palvelus Mikko Makela 20 4 Maihinnousu Kaisa Penttilä 15 5 Lakana Teppo Airaksinen 13

Tarkempia tietoja suomalaisten elokuvien levityksestä ulkomailla löytyy Suomalaisten elokuvien katsojaluvut ulkomaisessa levityksessä -sivulta ja SES:n Avoimen datan kohdasta Suomalaisten elokuvien katsojaluvut ulkomaisessa levityksessä 1996 alkaen sekä Lumieren sivuilta.

Edit. Lisätty maininta, ettei Lumieren tiedot ole kaikkien maiden osalta kattavia ja korostettu, että monet elokuvat ovat jatkaneet menestystään tämän vuoden puolella.