Vuoden ensimmäiset tukipäätökset on julkaistu

Suomen elokuvasäätiön hallitus teki helmi-maaliskuun tukipäätöskokouksissa 333 päätöstä, joista 136 oli myönteisiä. Tukea myönnettiin yhteensä 8 836 308 euroa.

Kuva: Klaus Härön (vas.) ohjaama Hetki ennen valoa sai tuotantotuen. Pääosia esittävät Oona Airola (kesk.) ja Alma Pöysti. Kuvaaja: Lasse Lecklin / Making Movies.

”Av -alan epävarma taloudellinen tilanne ja tukivarojen rajallisuus heijastui vuoden ensimmäisellä hakukierroksella eri tukiryhmiin”, kertoo elokuvasäätiön tuotantojohtaja Matti Paunio. ”Tukivarojen absoluuttinen ja suhteellinen väheneminen johtaa mm. siihen, että monet hankkeet joutuvat odottamaan myönteistä tuotantotukipäätöstä pidempään.”

”Kansainvälisten vähemmistöyhteistuotantojen hakemusten määrä on kasvanut ja hakijoiden kirjo on ilahduttavasti laajentunut, mikä kertoo alan kunnianhimosta”, Paunio jatkaa. Tällä kierroksella tuotantotukea sai neljä vähemmistöyhteistuotantoa, kolme pitkää fiktiota ja yksi dokumenttielokuva.

Kansainvälisen rahoituksen hankkimisessa on kotimaisen julkisen rahoittajan sitoutuminen usein avainasemassa. Samaan aikaan tukivarojen väheneminen rajaa säätiön mahdollisuuksia vastata kasvaneeseen tarpeeseen.

Draamasarjojen tilausten väheneminen on näkynyt kehittämistukihakemusten määrän laskuna ja lisääntyvänä paineena saada hankkeille ulkomaista rahoitusta. ”Kunnianhimoisia sarjahankkeita kuitenkin kehitetään koko ajan, ja kehittämistuella elokuvasäätiö voi avittaa kansainvälisen rahoituksen hankkimista”, Paunio sanoo.

Käsikirjoitusapurahat

Maaliskuun alussa jaettiin käsikirjoitusapurahoja dokumentaarisille elokuville ja sarjoille. Hakemuksia tuli 55 hankkeelle 369 400 euron arvosta. Läpimeno oli 16 prosenttia: apurahoja myönnettiin 32 000 euroa yhdeksälle hankkeelle.

”Käsikirjoitusapurahaa haettiin ennätysmäärä”, Matti Paunio toteaa. ”Fiktiopuolella apurahahakemuksia saimme yli 200 ja dokumenttielokuvien käsikirjoitushakemuksiakin yli 50. Kulttuurialan vaikeaa tilannetta kuvaa myös se, että apurahaa haetaan alhaisella kynnyksellä ja sitä hakevat enenevässä määrin kulttuurialan tekijät, jotka eivät ole käsikirjoittamisen ammattilaisia.”

Fiktiivisten elokuvien ja sarjojen käsikirjoitusapurahoista tiedotetaan maalis-huhtikuun taitteessa.

Kehittämis- ja tuotantotuet

Kehittämistuissa 21 % hakijoista menestyi. Kehittämistukihakemuksia oli 108 ja tukea haettiin yli 3,1 miljoonan euron arvosta. 23 hanketta sai tuen, yhteensä 784 000 euroa. Tuella kehitetään kuutta pitkää fiktioelokuvaa, kahdeksaa draamasarjaa, seitsemää dokumenttielokuvaa tai -sarjaa, yhtä animaatiosarjaa ja yhtä lyhytelokuvaa.

Kehittämistukea saaneissa hankkeissa on mukana ohjaajina mm. Tia Kouvo, Mikko Myllylahti, Jukka Kärkkäinen, Selma Vilhunen ja Zaida Bergroth.

Tuotantotukea jaettiin tällä kierroksella kahdessa tukimuodossa. 31 % hakijoista sai myönteisen päätöksen.

50/50-tuotantotuki on tarkoitettu pitkille fiktioelokuville, joilla on suuri yleisöpotentiaali kotimaassa ja joiden rahoituksesta vähintään 50 prosenttia on vahvistunut. Tuen myöntämisessä käytetään pisteytysjärjestelmää.

50/50-tuotantotukea haettiin 10 elokuvalle ja tukea sai neljä elokuvaa yhteensä 2 345 000 euroa. Pamela Tola ohjaa Teräsleidit-jatko-osan ja Kari Ketonen Luottomies-jatko-osan. Selma Vilhunen ohjaa elämäkerran Kaija Koosta ja Dome Karukoski romanttisen draaman Virtahevot.

Muita tuotantotukihakemuksia tuli 61 kappaletta, yli 17,6 miljoonan euron arvosta. Tukea myönnettiin 4 106 700 euroa 18 hankkeelle, joista kahdeksan on pitkiä fiktioelokuvia, kahdeksan dokumenttielokuvia ja kaksi lyhyitä fiktioelokuvia (toinen niistä animaatio). Tuotantoon lähtee mm. Klaus Härön, Tuukka Temosen ja Anu Kuivalaisen uudet elokuvat.

Esityksen ja levityksen tuet

Kotimaisten elokuvien markkinointi- ja levitystukea myönnettiin yhteensä 380 000 euroa neljän elokuvan levittämiseen. Tukea elokuvan kuvailutulkkauksen ja heikkokuuloisten tekstityksen valmistamiseen kolmelle elokuvalle myönnettiin yhteensä 16 538 euroa.

Elokuvafestivaalin toimintatuet jaetaan kerran vuodessa. Elokuvasäätiö tukee valtakunnallisesti merkittäviä elokuvatapahtumia. Seitsemän festivaalia sai yhteensä 600 000 euroa toimintatukea.

Koulutustukea myönnettiin yhdeksälle hakijalle yhteensä 9550 euroa.

Maaliskuussa jaetusta laitehankinta- ja kunnostustuesta tiedotamme erikseen.

Kulttuuriviennin tuet

Kulttuuriviennin tukia myönnettiin yhteensä 83 420 euroa 31 hakemukselle.

Kansainvälisen levityksen hanketukea myönnettiin Niko ja myrskyporojen arvoitus -animaation levittämiseen Ukrainassa, Ohjuksen levittämiseen Sveitsissä ja Myrskyluodon Maijan saksankieliseen levitykseen.

Kulttuuriviennin hanketukia myönnettiin neljä, materiaali- ja markkinointitukia kolme ja matkatukia 21 kappaletta.

