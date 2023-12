Vuoden viimeisellä päätöskierroksella vajaa 4,4 miljoonaa euroa tukea

Suomen elokuvasäätiön hallitus teki joulukuussa 412 päätöstä, joista 107 oli myönteisiä. Tukea haettiin yhteensä yli 17,4 miljoonaa euroa ja myönnettiin 4 395 140 euroa. Yli puolet hakemuksista ja kolmannes myönnöistä oli käsikirjoitusapurahoja. Tuotantotukea sai kahdeksan elokuvaa.

Kuva: Sevgi Ekerin 7 P.M. on a Sunday -elokuvalle myönnettiin kehittämistukea. Elokuvaa tuottaa Helsinki-filmi. Kuvaaja: Theofanis Kavvadas.

Käsikirjoitusapurahoissa on elokuvasäätiön tukimuodoista pienin läpimenoprosentti. Vuoden viimeisellä kierroksella myönteisen päätöksen sai noin 15 % hakijoista: Käsikirjoitusapurahaa haettiin 1 634 000 euron arvosta 237 hankkeelle. Apurahoja myönnettiin 170 000 euroa 36 hankkeelle.

Apurahalla käsikirjoitetaan 15 pitkää fiktioelokuvaa, joista kaksi on suunnattu lapsille tai nuorille, 10 dokumenttielokuvaa ja yhtä dokumenttisarjaa, viittä lyhytelokuvaa, neljää draamasarjaa ja yhtä animaatiosarjaa.

Kehittämistukea haettiin 94 hankkeelle vajaa 2,6 miljoonaa euroa. Vajaa kolmannes hakemuksista menestyi: 30 hanketta sai kehittämistuen, yhteensä 766 500 euroa.

Hankkeiden joukossa on 18 pitkää fiktioelokuvaa, joista neljä on suunnattu lapsille tai nuorille. Pitkien elokuvien hankkeista kaksi on animaatioita, Pikkuli ja Tähtipeura sekä Uppo-Nalle. Lisäksi tukea sai viisi dokumenttielokuvaa, neljä draamasarjaa, yksi animaatiosarja ja kaksi lyhyttä animaatiosarjaa.

Aiheina kehittämistukea saaneissa hankkeissa on mm. Suomen ensimmäinen drag-ryhmä, poroajojen maailma, naisten hiihtomaajoukkue, Lalli sekä Kauniiden ja rohkeiden aiheuttama tunnemyrsky Suomessa.

Tuotantotukea haettiin vajaa 12,5 miljoonan euron arvosta 42 hakemuksella. Noin viidennes hakemuksista menestyi: tukea myönnettiin kahdeksalle hankkeelle yhteensä 3 267 000 euroa. Tuotantotukea sai neljä pitkää fiktioelokuvaa, joista yksi on suunnattu nuorille, kolme dokumenttielokuvaa ja yksi lyhytelokuva.

Pitkää fiktioelokuvaa pääsevät ohjaamaan Oskari Sipola, Elin Grönblom, Ulla Heikkilä ja Visa Koiso-Kanttila. Johan Karrento ja Stefan Gustafsson tutkivat dokumenttielokuvassaan Ahvenanmaan parlamenttia. Sinna Virtasen dokumenttielokuvan päähenkilö 93-vuotias Sisiliassa asuva ruusunviljelijä. Natalia Korianzin elokuva sijoittuu vaaralliseen hopeakaivokseen. Pia Andell ohjaa traagisen ja hivenen satiirisen lyhytelokuvan illallisista ystävien kesken.

Esityksen ja levityksen tukivaroista myönnettiin elokuvateatterin laitehankinta- ja kunnostustukea yhdeksälle teatterille yhteensä 150 550 euroa. Tukea haettiin 13 hakemuksella yli 650 000 euron arvosta. Suurimmat tuet menivät Whitepoint Digital Oy:lle Kino Konepajan tekniikkaan ja istuimiin (56 000 euroa) ja Ciné Tapiola Oy:lle Kino Tapiolan penkkiuudistukseen (35 000 euroa).

Markkinointi- ja levitystukea myönnettiin yhdelle hakemukselle 10 000 euroa. Mouka Filmi levittää tuen avulla Maija Hirvosen dokumenttielokuvan Neurotyypit.

Kulttuuriviennin varoista myönnettiin 21 matkatukea ja kaksi hanketukea, yhteensä 31 090 euroa. Hanketuella edistetään suomalaisen elokuvan näkyvyyttä Etelä-Amerikassa.

Julkaisemme koko vuoden 2023 lukuja tukihakemuksista ja -päätöksistä tammikuussa. Laajemmat tilastot tukitoiminnasta tulevat saataville loppukeväästä Elokuvavuosi-tilastojulkaisussa.

