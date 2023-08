10 suomalaiselokuvaa Nordisk Panoraman kilpasarjoissa

Ruotsin Malmössä 21.–26.9.2023 järjestettävä tapahtuma on pohjoismaisen lyhyt- ja dokumenttielokuvan tärkeimpiä näytöspaikkoja.

Kuva yllä Pelaajasta / napafilms

Suomesta on mukana elokuvia kaikissa kilpasarjoissa, yhteensä 10 lyhyt- ja dokumenttielokuvaa. Dokumenttielokuvien kilpasarjan pääpalkinto on 11 000 euroa ja lyhytelokuvien kilpasarjassa sekä New Nordic Voicessa 5000 euroa. Lisäksi Malmön kaupunki myöntää 2500 euron palkinnon yleisöäänestyksen voittajalle.

Dokumenttielokuvien kilpasarja

Pelaaja (The Gamer), ohj. Petri Luukkainen, Jesse Jokinen / napafilms

CPH:DOXissa ensi-iltansa saanut elokuva sijoittuu e-urheilun ja mentaalivalmennuksen maailmaan.

Ilveskuiskaaja, ohj. Juha Suonpää / Wacky Tie Films

Muun muassa CPH:DOXissa ja Toronton Hot Docsissa esitetyssä elokuvassa seurataan Hannua, jolla on erityinen yhteys ilveksiin.

Viimeinen rantaleijona (The Last Seagull), ohj. Tonislav Hristov / Making Movies

Thessalonikin dokumenttielokuvafestivaalilla ja CPH:DOXissa nähty elokuva kertoo bulgarialaisesta Ivanista, joka etsii onneaan Sunny Beachin turistirysässä.

Lyhytelokuvien kilpasarja

Night Stop, ohj. Khadar Ayderus Ahmed / Kenno Filmi

Guled & Nasra -elokuvallaan kansainvälisen läpimurron tehnyt Khadar Ayderus Ahmed punoo mystisen tarinan öisellä bussipysäkillä. Ensi-ilta oli Red Sea International Film Festivalilla.

Nun or Never!, ohj. Heta Jäälinoja / Böhle Studios

Annecyn ja Toronton festivaaleille valitussa lyhytanimaatiossa elämä nunnaluostarissa saa uusia käänteitä.

Tuulikki, ohj. Teemu Nikki / It’s Alive Films

Talvella Tallinnan PÖFF Shortsissa ensi-illassa ollut lyhytdraama kertoo äidin ja tyttären hankalasta suhteesta.

Sweet Like Lemons, ohj. Jenny Jokela

Kesällä Annecyssa ensi-illassa ollut suomalais-brittiläinen lyhytanimaatio käsittelee suhteen päättymistä.

New Nordic Voice

Wanha Markku, ohj. Markus Toivo / Jokí Productions & Aalto-yliopisto

Tampereen elokuvajuhlilla palkitussa, Locarnon Kriitikoiden viikolle valitussa dokumenttielokuvassa elokuvantekijä kohtaa etäisen isänsä.

Murtuma, ohj. Arman Zafari / Aalto-yliopisto

Haugesundin elokuvajuhlilla esitetty Aalto-yliopiston ELOn oppilastyö on lyhytelokuva Helenasta, joka joutuu arvioimaan elämäänsä uusiksi yllättävien syytösten edessä.

Young Nordic

Jasminin kaksi kotia, ohj. Inka Achté, Hanna Karppinen / napafilms

Viime vuoden IDFAssa ensi-illassa ollut lyhytdokumentti kertoo tytöstä, joka muuttaa perheensä kanssa Somalimaahan.

Nordisk Panorama

Ammattilaistapahtuma Forumiin valittiin viisi hanketta pitchaamaan ja viisi Observer+-statuksella.

Forum Pitch

Omid – Hope, ohj. Iiris Härmä / Guerilla Films

Fog of War over the Baltic Sea, ohj. Jaak Kilmi, Kiur Aarma / MRP Matila Röhr Productions

Elokuvasäätiön villi kortti: Days of Wonder, ohj. Karin Pennanen / Avanton Productions

The Arctic Circle of Lust, ohj. Markku Heikkinen / Zone2 Pictures

Burnt Earth, ohj. John Wesbter / Yellow Film & TV

Forum Observer+

Undersurface, ohj. Vesa Kuosmanen / Mouka Filmi

Secret Reading Club of Kabul, ohj. Shakiba Adil, Elina Hirvonen / Donkey Hotel

The Art of Reindeer Racing, ohj. Mervi Junkkonen / Illume

Truth.com, ohj. Tonislav Hristov / Making Movies

Sense and Sensibility, ohj. Hanna Nordenswan / Zone2 Pictures

Nordisk Panorama Forum