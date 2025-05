Suomalaisella animaatiolla hieno vuosi Annecyn festivaalilla

Lyhytelokuvia on kolmessa eri kilpasarjassa, ja festivaalilla nähdään myös ensimmäistä kertaa suomalainen pitkä animaatio.

Kuva: Dollhouse Elephant / Jenny Jokela, Böhle Studios

Annecyn festivaali Ranskassa on yksi isoimmista animaatioalan tapahtumista. Tänä vuonna sinne ilmoitettiin yli 3900 elokuvaa yli 100 maasta.

Lyhytelokuvien pääkilpasarjaan pääsi Jenny Jokelan Dollhouse Elephant. Se on tragikoominen lyhytelokuva, joka tarkastelee yksilöllisyyttä yhteisössä. Elokuvasäätiön tuotantotukea saaneen elokuvan on tuottanut Jani Lehto Böhle Studiosille. Yhtiön viimeaikaisia kansainvälisiä menestyksiä ovat olleet lyhytanimaatiot Nun or Never! ja Flower Show.

Jens Møllerin ohjaama ja Anima Vitaen Antti Haikalan tuottama pitkä elokuva Fleak on mukana kilpailun ulkopuolella Annecy Presents -sarjassa. Elokuvasäätiön tukeman elokuvan ovat käsikirjoittaneet Haikala, Melli Maikkula, Ilja Rautsi ja Teemu Auersalo. Sen toisina ohjaajina ovat toimineet animaatio-ohjauksesta vastaava Luca Bruno ja visuaalisesta ilmeestä vastaava Mikko Pitkänen. Anima Vitae tunnetaan mm. Muumilaakso-sarjasta ja Niko-elokuvista.

Lapsen näkökulmasta kerrottu Fleak on mielikuvituksellinen seikkailu selviytymisestä, perheestä ja rohkeudesta kohdata jokaisen omat pelot. Elokuva kertoo 11-vuotiaasta Tuomaksesta, jonka elämään ilmestyy Fleak, pieni, pörröinen ja leikkisä vieras toisesta ulottuvuudesta. Elokuvan ensi-ilta Suomessa on 5.9.2025.

Leevi Lemmetyn ohjaama Takametsän tarinoita (Stories from the Backwoods) on mukana tv-elokuvien kilpasarjassa. Lapsille suunnattu Takametsän tarinoita -sarja on katsottavissa Yle Areenassa. Irlantilais-suomalaisen yhteistuotannon on tuottanut Tamsin Lyons Ink and Light -yhtiölle. Sarja on saanut elokuvasäätiön kehittämistukea.

Lisäksi kokeellisille lyhytanimaatioille suunnatun Off-Limits-kilpasarjan yhdeksän elokuvan joukossa on Pink Twins -taiteilijaduon Firewalk.

Annecyn festivaali järjestetään 8.–14. kesäkuuta.

Annecy Festival